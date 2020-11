Pescara, approvato Assestamento degli equilibri di bilancio 2020-22

PESCARA – Il Consiglio comunale di Pescara, riunitosi questa mattina in videoconferenza, ha approvato, con 18 voti favorevoli e 11 contrari, l’assestamento complessivo degli equilibri del bilancio 2020-2022. Il documento contiene le variazioni intervenute per effetto delle modifiche agli stanziamenti attivi e passivi per l’intero esercizio, e raggiunge il punto di pareggio per l’anno 2020 su un totale finanziario di 1.264.189 euro.

Tra gli otto emendamenti presentati e votati favorevolmente, spiccano:

l’approvazione dell’acquisizione al bilancio di 675.000 euro di fondi nazionali stanziati per decreto solo giovedì e che l’amministrazione utilizzerà per misure di natura sociale legate alla seconda fase dell’emergenza sanitaria;

l’approvazione di un intervento finanziario, proposto dai consiglieri della Lega Di Pino, Antonelli e Carota, finalizzato ad abbattere l’ammontare dei canoni di locazione di immobili comunali in uso ad associazioni e imprese. Si tratta, per quanti non siano occupanti abusivi e risultino in regola con i pagamenti dei fitti (anche attraverso un piano di rientro da eventuali morosità concordato con – l’amministrazione), di una riduzione del 30% per gli operatori economici o dell’azzeramento vero e proprio, per le associazioni senza scopo di lucro, riguardo ai mesi di marzo, aprile, maggio e novembre 2020;

è passato tra gli altri anche l’emendamento, illustrato dalla consigliera Zaira Zamparelli (Fdi), che ha destinato ulteriori risorse per la realizzazione di impianti di servizio all’interno del mercato di piazza Muzii.

L’assestamento approvato questa mattina dispiegherà i suoi effetti, naturalmente, entro il 31 dicembre 2020. Sempre a dicembre l’assemblea civica sarà chiamata ad approvare il Dup, documento unico di programmazione che, come è noto, assume un valore strategico fondamentale per l’azione di governo della città.