Pescara, aggressioni tra giovani in un locale e al Pronto Soccorso: indagini in corso

PESCARA – Verso le ore 03.00 della decorsa notte, la Squadra Volante è intervenuta presso un locale pubblico della città perché era stata segnalata al 113 l’aggressione di un ragazzo. Questi, un giovane studente di 21 anni, domiciliato a Pescara, ha riferito di essere stato colpito, dentro il locale, con un pugno al naso inferto da un altro avventore sopraggiunto alle sue spalle, che, pertanto, non era riuscito a vedere in volto.

Il ragazzo è stato medicato sul posto da un’ambulanza del 118. Gli agenti della Squadra Volante hanno identificato altri due giovani, un ragazzo ed una ragazza, anche loro universitari ed entrambi maggiorenni, che erano in compagnia dell’aggredito, riscontrando che tutti e tre erano in evidente stato di ubriachezza procedendo, pertanto, a contestare loro l’illecito amministrativo di cui all’art. 688 C.P. (ubriachezza molesta).

Alle successive ore 04.40, la Squadra Volante si è portata presso il locale Pronto Soccorso perché gli addetti al servizio di portierato avevano segnalato quattro ragazzi che avevano insistito per accedere nei locali per fare visita ad una loro amica giunta poco prima per un infortunio accidentale alla caviglia avvenuto presso il citato locale pubblico. Informati dell’impossibilità di accedere in Pronto Soccorso a causa delle misure di contenimento del Covid-19 e quindi di dovere attendere all’esterno, i quattro giovani hanno cercato di entrarvi ugualmente da un altro accesso e, al momento di essere fermati dagli addetti al servizio di portierato, vi è stata una discussione terminata con l’allontanamento dei giovani.

I quattro ragazzi, due dei quali identificati nel corso del suddetto precedente intervento, hanno riferito di avere discusso con i vigilanti e due di loro hanno dichiarato di essere stati aggrediti fisicamente. I due giovani sono stati medicati e giudicati guaribili entrambi in gg. 3 s.c.. Indagini in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.