Pescara, Abirare sostenibile in fase operativa: avviso e protocollo d’intesa

PESCARA – Ambiente, vivibilità, tecnologia e modernità non sono in antitesi, ma sono risorse da valorizzare per migliorare la qualità della vita. L’Amministrazione comunale procede lungo le linee progettuali di «Pescara città vivibile» con il varo di «Abitare sostenibile», iniziativa fortemente voluta dal sindaco Carlo Masci. Pubblicato l’avviso pubblico (reperibile anche sul sito istituzionale del Comune) per acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, con la finalità di individuare e predisporre un elenco di specializzati nel settore dell’efficienza energetica. Il passo successivo è quello di stipulare un apposito protocollo d’intesa per la progettazione, la realizzazione e la gestione di iniziative volte a promuovere lo sviluppo dell’efficienza energetica nell’ambito del patrimonio edilizio privato e l’incentivazione dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

Le attività sono state delegate a Pescara Energia Spa guidata dall’amministratore unico Carlo Pirazzolo e con il coordinamento dell’assessore e vicesindaco Gianni Santilli. La società, oltre a facilitare l’incontro tra i proprietari degli immobili presenti sul territorio comunale e gli operatori specializzati nel settore dell’efficienza energetica (Energy services company – Esco), ha il compito di verificare le diagnosi energetiche e i contratti di rendimento energetico, nonché di monitorare e divulgare i risultati conseguiti. Non appena superata l’emergenza Covid-19 sarà inoltre avviato un programma di comunicazione e di informazione destinato agli amministratori di condominio.

«Per quanto concerne il patrimonio immobiliare pubblico – così il sindaco Carlo Masci – in linea con il programma di mandato sono già in cantiere la riqualificazione energetica degli edifici scolastici e di alcuni edifici municipali con l’installazione di diversi impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile. Pescara è una città a forte presenza di residenti, tecnici e imprese sensibili ai temi della sostenibilità e dell’ambiente. Pescara Energia, società partecipata al 100% dal Comune, avrà il compito di facilitare, guidare, supportare e vigilare sulle procedure già approvate per il raggiungimento degli obiettivi prefissati». Il vicesindaco Gianni Santilli, con delega all’ambiente, sottolinea che «l’assessorato ha da subito avviato un lavoro di ottimizzazione e potenziamento di diversi settori della politica energetica anche ai fini di ridurre considerevolmente gli effetti dell’inquinamento atmosferico, sposando la cosiddetta “transizione energetica” disposta dalla Direttiva europea 844/2018 recepita in Italia a gennaio di quest’anno. Il 36% delle emissioni di gas serra è riconducibile proprio al patrimonio immobiliare e la percentuale più rilevante del consumo energetico è dovuta ai sistemi di riscaldamento degli edifici privati».

Il Programma «Abitare sostenibile» mira a promuovere un circolo virtuoso tra privati, progettisti, installatori, manutentori, imprese, banche e associazioni di categoria. Tramite il coordinamento di Pescara Energia Spa si potrà individuare tra le varie Energy saving company selezionate dalla stessa società una disponibile a realizzare gli interventi di efficientamento energetico a costo zero con la garanzia di risultato e la condivisione dei benefici.