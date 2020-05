Inizio settimana con tempo instabile con qualche piovasco; temperature in calo. Minime e massime nelle quattro province il 18, 19 e 20 maggio

REGIONE – Inizio settimana caratterizzato da tempo instabile, con frequenti rovesci e temporali, soprattutto in area appenninica. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 18, 19 e 20 maggio. Manca ancora qualche ora dall’inizio settimana; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 18 maggio

Giornata variabile con ancora afflusso di aria più umida e instabile da Sudovest a causa della presenza di una circolazione depressionaria in quota sul Mediterraneo centro-meridionale. Possibile instabilità a evoluzione diurna sui settori appenninici, in locale sconfinamento anche alle aree collinari del versante marittimo. Temperature in lieve diminuzione in quota, ma sempre relativamente miti. Venti meridionali in quota, deboli e di direzione variabile in pianura e lungo le aree costiere. Mare poco mosso.

Martedì 19 maggio

La presenza di una circolazione depressionaria in quota sul Mediterraneo centrale, determina l’afflusso di aria umida e instabile da Sudovest, con annuvolamenti estesi e la formazione di rovesci anche a carattere temporalesco soprattutto tra pomeriggio e sera sui rilievi appenninici, in locale estensione fin verso le aree costiere. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve diminuzione nei valori massimi pomeridiani. Venti sud-occidentali in quota, di direzione variabile in pianura e lungo le aree costiere ma con rinforzi da Nordovest nelle ore centrali del giorno. Mare poco mosso.

Mercoledì 20 maggio

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi con acquazzoni e temporali diurni in attenuazione nel corso della serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3150 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (18, 19 e 20 maggio)

Pescara

LUN – min 16° max 22°

MAR – min 16° max 23°

MER – min 17° max 19°

Chieti

LUN – min 13° max 24°

MAR – min 13° max 25°

MER – min 15° max 27°

Teramo

LUN – min 13° max 24°

MAR – min 14° max 25°

MER – min 15° max 18°

L’Aquila

LUN – min 12° max 24°

MAR – min 12° max 23°

MER – min 14° max 19°

