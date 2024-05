“Universo Calvino”a Giulianova per Il Maggio dei Libri

Dal 9 all’11 maggio a Giulianova in programma tanti gli appuntamenti sull’autore curati dal Patto per la Lettura

GIULIANOVA – Si svolgerà da giovedì 9 a sabato 11 maggio “Il Maggio dei Libri” ideato e organizzato per la prima volta in maniera coordinata da scuole, associazioni, biblioteche e librerie aderenti al Patto per la Lettura di Giulianova. “Universo Calvino” è il titolo scelto per l’iniziativa. Previsti otto appuntamenti, in luoghi diversi della città, che festeggeranno Italo Calvino, a 101 anni dalla nascita, e il suo modo di guardare e sentire il mondo attraverso la letteratura, capace di intersecare prospettive e generi letterari, stabilendo un dialogo, una combinazione infinita tra i diversi rami del sapere: l’esaltazione della pluralità nella consapevolezza di una trasformazione perenne, tenuta insieme però da una sostanza comune. Il Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il Libro e la Lettura, anche per il 2024 promuove la campagna di adesione a “Il Maggio dei Libri” finalizzata alla valorizzazione e diffusione della lettura, attraverso il raccordo di varie e numerose iniziative che coinvolgano diversi soggetti in modo capillare, portando i libri nella quotidianità e il più possibile fuori dai loro contesti tradizionali.

In questo senso, sale, biblioteche e librerie, ma anche piazze, parchi e vie di Giulianova saranno inondate da letture animate, performance teatrali, giochi, creazioni artistiche, presentazioni editoriali e incontri con i protagonisti della filiera del libro. In particolare, il programma è stato realizzato dalla Biblioteca civica “Vincenzo Bindi”, dalla Biblioteca del Centro Servizi Culturali della Regione Abruzzo, dagli Istituti Comprensivi Giulianova 1 e 2, dal Liceo Statale “Marie Curie”, dalle associazioni “Auser”, “Conalpa”, “CulturiAMO”, “Il Faro”, “Quid” e “Knà”, e dalla libreria “La Scatola Gialla”, con il supporto degli assessorati alla Cultura e alla Pubblica Istruzione.