Aspettando il Giro d’Italia 2024, programma eventi a Martinsicuro

MARTINSICURO – Fervono i preparativi in vista del Giro d’Italia nella città truentina che vedrà Martinsicuro città di partenza di tappa il prossimo giovedì 16 maggio. Un evento storico per Martinsicuro che l’amministrazione vuole celebrare al meglio: monumenti principali illuminati di rosa già in questi giorni e tanti eventi preparatori dedicati al mondo delle due ruote, come quelli previsti per questo weekend.

Si parte venerdì 3 maggio in sala consiliare quando alle 21 andrà in scena una serata dedicata al grande campione abruzzese Vito Taccone.

Con l’occasione verrà proiettato il docufilm “Il camoscio e il borraccino” per proseguire con la presentazione del libro “Vito Taccone, il camoscio d’Abruzzo”. In sala sarà presente l’autore Federico Falcone e il figlio del campione, Cristiano Taccone, modera l’incontro Alessandra Renzetti.

Sabato 4 maggio, invece, spazio alla musica con il concerto della Fanfara dei bersaglieri “L.Pellas” di Jesolo in piazza Anfiteatro. L’appuntamento è fissato per le ore 21. Domenica 5 in scena un doppio appuntamento: si parte alle 8 con la gara ciclistica per le vie cittadine “Trofeo Delta Costruzioni – Memorial Roberto Celani”, mentre nel pomeriggio, alle 17, si torna in sala consiliare per “Una colonna in cerca di autore” un incontro-dibattito con il prof. Tito Rubini moderato da Francesco Cianciarelli. L’evento sarà allietato da Sara Torquati e il suo pianoforte.