L’Aquila, successo per “Amare non é un verbo” di Selene Pascasi

Alla presentazione del libro, avvenuta al Palazzetto dei Nobili, hanno partecipato l’on. Stefania Pezzopane, Pietro Fratta e Franco Narducci

L’AQUILA – Successo e sala piena alla presentazione dell’ultimo libro di Selene Pascasi, “Amare non è un verbo”, al Palazzetto dei Nobili, a L’Aquila.

L’occasione è stata lo spunto per parlare di amore, del non amore, del rischio di cadere nelle maglie della manipolazione, di quanto possano far male i pregiudizi e dell’importanza dei sogni.

L’appuntamento ha visto la partecipazione dell’on Stefania Pezzopane, già parlamentare e presidente di giuria del premio internazionale di poesia L’Aquila intitolato a Laudomia Bonanni, dell’editore di Scrivere Poesia Pietro Fratta e di Franco Narducci, noto poeta, scrittore e regista teatrale che ha letto alcuni passi del volume.

L’opera, in vendita alla libreria Colacchi e sullo shop dell’editore, raccoglie aforismi della Pascasi che, vinti molti premi internazionali, tornerà presto con una nuova edizione del romanzo d’esordio Dimmi che esisto, una storia di violenza e rinascita al femminile.