Pescanchio, iniziativa dedicata alla pesca al Lago La Conca

PETTORANO SUL GIZIO (AQ) – L’iniziativa “Pescanchio” è una giornata di pesca per ragazzi dai 10 anni in su. Il prossimo giovedì 5 Settembre a Pettorano sul Gizio (AQ), presso il Lago La Conca (New Takitaro) si svolgerà questa divertente iniziativa durante la quale i “dilettanti piccoli pescatori” saranno affiancati da pescatori esperti per imparare o migliorare le tecniche di questo sport.

L’evento è organizzato dalla Pavind Bike Team e dalla G.S. Volley 78 nell’ambito del progetto + sport + divertimento + vita, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, in collaborazione con l’ ANFASS di Avezzano.

Continuano, così, le edizioni sportive centrate sull’inclusione e sulla creazione di una rete di partenariato sul territorio della Valle Peligna e oltre.

Il programma della giornata prevede:

Ore 9.30 partenza da Pescina (Piazzale Ospedale);

Ore 10.30 pesca;

Ore 13.00 pranzo.

Gli interessati devono munirsi di attrezzatura da pesca per lago – trote. L’evento sarà riproposto nella trasmissione “Parliamo di Pesca” con Matteo De Falco su Sky TV.

Per info contattare: Antonio 3283213594 – Giovanni 3351571345