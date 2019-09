2° Giulianova Tuna Contest, gara di pesca: dove e quando

Gara Open di Pesca d’Altura in Drifting in programma il 13 e 14 settembre nell’area portuale e nelle acque antistanti Giulianova

GIULIANOVA – Il 13 e il 14 Settembre per il “Giulianova Tuna Contest 2019”, gara Open di Pesca d’Altura in Drifting organizzata dal Circolo Nautico “V. Migliori” in collaborazione con la FIPSAS Sezione Provinciale di Teramo. L’evento si terrà nell’area portuale e nelle acque antistanti Giulianova e, come lo scorso anno sarà organizzato dal Circolo Nautico V. Migliori.

Si tratta della manifestazione più importante di Pesca d’Altura in Abruzzo, che garantirà al vincitore, oltre a ricchissimi premi, l’accesso ai Campionati Italiani di Drifting al Tonno per l’anno 2020. Campionati Italiani che quest’anno si svolgeranno proprio in Abruzzo, ad Ortona e che vedranno partecipe, in rappresentanza della provincia di Teramo, il team Makira capitanato da Emidio Mascambruni, che si è aggiudicato il campionato provinciale lo scorso anno e che porterà la bandiera del Circolo V.Migliori alla competizione più importante dello stivale.

Tutta la gara si svolgerà con la tecnica del ‘Catch&Realese‘, cioè la validità del pescato è certificata dai video dei rilasci di questo fantastico Pelagico. La vittoria sarà assegnata a chi otterrà il maggior punteggio calcolato sul numero di prede insidiate e rilasciate e dalla dimensione degli esemplari stimata attraverso un’asta colorata. Tutti i pesci saranno liberati in mare dopo essere stati filmati.

Al vincitore della gara il premio messo in palio dallo sponsor Raymarine: uno strumento multifunzione GPS Chartplotter fishfinder Raymarine Element. Due giornate quindi all’insegna della passione della pesca e del mare, organizzate dalla FIPSAS e del Circolo Nautico Vincenzo Migliori al porto di Giulianova.

ISCRIZIONI

Telefono 0858004972

mail info@circolo-migliori.it