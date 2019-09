Giulianova, servizio di refezione scolastica: ecco come presentare domanda

GIULIANOVA – Sulla base di quanto stabilito dal Commissario Prefettizio con delibera comunale n.56 del 29/03/2019, che determina le tariffe per il servizio di refezione per l’anno scolastico 2019/2020 in base al reddito ISEE del nucleo familiare, l’amministrazione comunale ha messo a disposizione delle famiglie, sul sito dell’Ente, un modulo per formalizzare la richiesta del Servizio.

Le istanze saranno accolte dall’Ufficio Pubblica Istruzione ubicato in via Piave a Giulianova (locali adiacenti lo sportello SUAP) a partire da Lunedì 9 Settembre 2019 e fino a Venerdì 20 Settembre 2019, dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

L’amministrazione tiene a precisare che in nessun modo si poteva intervenire per modificare quanto già stabilito dal Commissario, poiché le tariffe vanno determinate prima dell’approvazione del bilancio di previsione avvenuta nei mesi antecedenti l’insediamento dell’attuale Giunta. L’impegno dell’amministrazione sarà quello di lavorare per garantire, per il prossimo anno scolastico, una rimodulazione delle tariffe, nel rispetto degli equilibri di bilancio, ed attivare sin da gennaio 2020 la vendita on line dei buoni pasto.

L’immagine della mensa è di repertorio