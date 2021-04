Al va “Persone”, contenitore web: ecco quando

Il 26 aprile prima puntata del progetto, condotto da Leonardo Del Re, che vuole raccontare i territori attraverso le esperienze delle persone

REGIONE – Prende il via, lunedì 26 aprile, alle ore 10:00, Persone, un contenitore nuovo che si propone con una puntata settimanale – ogni lunedì – e che vede alla conduzione Leonardo Del Re. A Emmanuel Ntawizera è affidata la regia.

Persone è un prodotto Idea e nasce dall’intuizione di raccontare i territori attraverso le esperienze delle persone che non solo lo abitano ma che lo vivono. La vita delle persone, ospiti del programma, quale elemento di narrazione e testimonianza dei nostri tempi. Donne e uomini protagoniste/i di racconti ma anche di sogni, di aspirazioni, di progetti.

Il contenitore ha la caratteristica, anche questa innovativa, di un tempo di messa in onda non rigido; un tempo che si adatta al racconto e non viceversa.

Prima ospite del contenitore web, è Antonietta Centofanti, presidente del Comitato familiari vittime della Casa dello studente. Con lei si affronterà, tra gli altri, il tema della sicurezza abitativa per gli studenti universitari – e non solo – fuori sede che scelgono L’Aquila per i loro percorsi formativi.

Persone è sempre visibile su Facebook – pagina “Persone”, Youtube e su ManuWebTV.