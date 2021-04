Panthers Roseto – Stella Azzurra Roma 74-58: il racconto del match

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Serviva farsi trovare immediatamente pronte, in questa seconda fase che non concede spazio a passi falsi, e le Braderm Panthers Roseto lo hanno fatto nel migliore dei modi: il 74-58 sulla Stella Azzurra Roma vale i primi due punti della poule promozione, e ha un peso importante anche e soprattutto per il modo in cui arriva. Non inganni, infatti, il +16 a tabellone: è stata a lungo una partita dura, sofferta, spigolosa, e di questo va dato merito a una Stella che ha messo in campo tutte le proprie armi per mettere in difficoltà le Pantere.

Roseto però non ha mai perso fiducia, restando lì con la testa quando le cose non andavano, e aspettando il momento giusto per mettere la freccia e scappare via, aprendo il fuoco dall’arco con un micidiale break a cavallo degli ultimi due quarti. E un contributo già importante lo ha dato il superinnesto Marcella Filippi, subito perfettamente integrata nel gruppo e decisiva sia a suon di punti (12, tutti negli ultimi 12 minuti) che in tante altre piccole cose che non figurano sulle statistiche.

Che sia una partita da playoff a tutti gli effetti lo si capisce fin dalle prime battute, in cui entrambe le squadre non lesinano contatti e tengono già altissimo il livello agonistico: l’avvio è equilibrato, e vede in evidenza Garcia Leon vicino a canestro da una parte e Perrotti sul perimetro dall’altra, ma tutte le atlete di entrambe le squadre sono coinvolte sia in attacco che in difesa.

Le Panthers provano il primo mini-allungo sul 14-9 ma poi si fermano, restando a secco di canestri dal campo per sette minuti prima che l’ottima Montelpare sblocchi con personalità l’attacco della sua squadra. Roseto però continua a sbagliare moltissimo, per via dell’ottimo lavoro difensivo della Stella ma anche su tanti tiri aperti, soprattutto con Staseliene e Filippi (un punto in due all’intervallo). Il fatto che il punteggio rimanda pressoché in equilibrio è quasi un affare per le Braderm Panthers, che vanno al riposo lungo sotto di due sole lunghezze (27-29) nonostante la palla nel canestro non entri quasi mai.

Dagli spogliatoi esce una Roseto più convinta, guidata da una monumentale e inesauribile Servadio, ma l’orgogliosa Stella (che ha indubbiamente nella 17enne ungherese Krasovec la propria punta di diamante) resta incollata nel punteggio nonostante la difesa di casa salga evidentemente di tono. L’equilibrio però piano piano si allenta, e Roseto apre finalmente il fuoco con le bombe delle sue tiratrici: prima due di Staseliene, poi altrettante di Filippi creano il solco decisivo con un prorompente finale di terzo quarto (16-4 il parziale degli ultimi cinque minuti) che porta le ragazze allenate da coach Franco Ghilardi avanti in doppia cifra.

L’allungo è quello decisivo, perchè le giovani ospiti combattono fino alla fine ma non riescono a rientrare nel punteggio, contro una Roseto che continua a sciorinare tutto il proprio enorme potenziale offensivo (47 punti nel secondo tempo) e suggella la serata con la tripla a fil di sirena di Alessia Montelpare. Finisce tra gli applausi per una prestazione maiuscola che andrà però velocemente resettata: sabato prossimo si torna in campo, sempre al PalaMaggetti, contro il San Raffaele. E sarà un’altra finale.

TABELLINO

BRADERM PANTHERS ROSETO-STELLA AZZURRA ROMA 74-58 (15-17; 27-29; 53-39)

ROSETO: Marini ne, Filippi 12, Servadio 16, Staseliene 13, Di Giandomenico ne, Lucente 9, Garcia Leon 10, Azzola, Scoglia 4, Lunadei, De Vettor 2, Montelpare 8. Coach: Ghilardi.

STELLA AZZURRA: Panu ne, Camarda, Krasovec 21, Messina ne, Perrotti 17, Pelka 8, Gianni 2, Giordano 8, Barbakadze, Georgieva 2. Coach: Sferruzza.

POULE PROMOZIONE-1°GIORNATA

Roseto-Stella Azzurra 74-58

Aprilia-Terni 82-44

San Raffaele-Basket Roma domani sera

CLASSIFICA

Aprilia 2

Braderm Panthers Roseto 2

San Raffaele 0*

Basket Roma 0*

Stella Azzurra Roma 0

Lanini Pink Basket Terni 0

PROSSIMO TURNO

Terni-Stella Azzurra (sabato ore 18:00)

Roseto-San Raffaele (sabato ore 20:00)

Basket Roma-Virtus Aprilia (sabato ore 20:30)