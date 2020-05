Perizie medico legali online: se ne parla oggi sulla pagina di Avvocati

TERAMO – Il 27 maggio alle 17.30, sulla pagina Facebook di Avvocati, è prevista la diretta on line di Sabatino Quatraccioni, fondatore di IML per parlare delle problematiche che riscontrano i legali nel rapporto con i medici legali. Esperto di risarcimento danni, Quatraccioni darà il quadro delle tematiche più attuali di medicina legale.

Quatraccioni approfondirà i problemi che più spesso riscontrano avvocati e patrocinatori stragiudiziali e, con loro, i clienti. Potrà rispondere a domande, se postate sulla pagina Facebook prima o nel corso della diretta ed esporrà le soluzioni offerte da Istituto Medico Legale, come la pre-perizia e la gestione informatizzata della consulenza, grazie al software “soluzione medico legale”.

La diretta del 27 maggio seguirà l’evento “Fare rete per ripartire”, in programma lunedì 25 maggio, dalle 15.30 alle 17.30, on line sulle pagine web di Avvocati, Aiga nazionale, Associazione Giovani Avvocati, Aiga Bologna e Aiga Teramo. Istituto Medico Legale è partner dell’evento.

“Fare rete per ripartire” è un incontro di giovani professionisti e imprenditori. Sono previsti interventi di Antonio De Angelis, presidente nazionale Aiga, Stefano Franchi, presidente Aiga Teramo, Luca Lecce, vicepresidente nazionale Cna giovani, Nicola Altobelli, vicepresidente nazionale Giovani Confindustria.

Per partecipare all’evento del 25 maggio: www.iltuowebinar.it/farereteperripartire

Per la diretta del 27 maggio con Sabatino Quatraccioni: https://www.facebook.com/pg/avvocatitalia/