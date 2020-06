Teramo Calcio, prima amichevole dopo il lockdown: ecco come è andata

TERAMO – La settimana lavorativa dei biancorossi si è chiusa con una partitella mattutina domenicale in famiglia, la prima dalla ripartenza, sul rettangolo verde del “Bonolis”. 1-1 il risultato finale, con reti del giovane Capraro (trequartista classe 2002 proveniente dalla Berretti) su assist di Bombagi per i “Bianchi” e Lasik su punizione per i “Rossi”.

“Rossi”: Valentini, Cancellotti, Cristini, Iotti, Tentardini, Lasik, Santoro, Cappa, Mungo, Birligea, Minelli.

“Bianchi”: Lewandowski, Sabatini, Soprano, Piacentini, Florio, Arrigoni, Viero, Ilari, Capraro, Bombagi, Magnaghi.

Oggi è prevista una seduta pomeridiana, mentre martedì è programmato “doppio”, preceduto dal quarto giro di tamponi.