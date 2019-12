Penne, giornata di prevenzione dell’osteoporosi il 21 dicembre

PENNE – Proseguono le attività all’insegna della prevenzione e tutela della salute promosse dal Comitato di Croce Rossa Italiana di Penne. Dopo la giornata di prevenzione delle malattie alla tiroide, organizzata lo scorso sabato dal Comitato di Croce Rossa vestino, presso il Città Sant’Angelo Village, in collaborazione con il reparto di Endocrinologia e Diabetologia di Atri ed il Direttore Bruno Raggiunti, in cui sono stati effettuati oltre 200 screening ecografici, i Volontari di Croce Rossa di Penne ed il Presidente Stefania Altigondo organizzano, in collaborazione con il Dottor Domenico Palmieri Primario del UOSD di Artroscopia e Traumatologia dell’ospedale di Penne, una giornata di prevenzione dell’osteoporosi.

La giornata dedicata alla diagnosi preventiva di patologie delle ossa prevede screening con esame QUS e consulenza ortopedica. Le prevenzioni saranno effettuati sabato, 21 dicembre, dalle ore 09:00 alle ore 12:30, direttamente dagli ortopedici del reparto di Artroscopia e Traumatologia di Penne presso una tensostruttura di Croce Rossa allestita a Penne in Piazza Luca da Penne . Inoltre, sarà possibile prenotare l’esame chiamando il numero 3201989898. Non sarà necessario munirsi di impegnativa e sarà richiesto un contributo di € 5,00 a favore della Croce Rossa.