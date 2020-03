PD L’Aquila, eletti Emanuela Di Giovambattista e Carlo Benedetti

L’AQUILA – Si è sancita, nel corso del congresso cittadino, l’elezione di Emanuela Di Giovambattista quale segretaria dell’unione comunale del PD. Per la prima volta, una donna alla guida della comunità politica del partito democratico aquilano.

Si legge nella nota: “Un segnale importante, un riconoscimento della presenza attiva e impegnata delle donne nel pd. A Emanuela, già assessora nel corso del secondo mandato del sindaco Massimo Cialente, il compito di guidare il pd aquilano in un contesto impegnativo, con la città capoluogo di regione governata da una destra spesse volte poco adeguata. Nel corso del congresso Carlo Benedetti, già Presidente del Consiglio comunale, è stato chiamato alla presidenza del pd. Un binomio politico ben assortito per l’importante nuovo corso che comincia da oggi. A Emanuela e Carlo gli auguri di buon lavoro. A Stefano Albano, ormai ex segretario, ora impegnato nell’ambito del partito regionale, il grazie per l’impegno degli anni trascorsi alla guida del pd aquilano. Una comunità politica ha il compito di rappresentare le esigenze di cittadine e cittadini, di proporre azioni adeguate alla crescita del territorio. Un lavoro importante, impegnativo e spesse volte complesso. Il pd aquilano, c’è”.