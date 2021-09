PD, Fina e De Pascale fanno gli auguri a Vincenzo D’Ercole

“Ai Sindaci il merito di dimostrare sul campo che quello della responsabilità pubblica è un ambito irrinunciabile per le comunità”

REGIONE – La presidente Manola Di Pasquale e il segretario PD Michele Fina hanno vuoluto fare pubblicamente i loro auguri a Vincenzo DErcole per la nomina a Coorrdinatore Regionale dell’Anci. “Rivolgiamo i nostri auguri a Vincenzo D’Ercole, eletto nuovo coordinatore regionale dell’Anci Giovani, e ai membri del Direttivo. -si legge nella nota- Ci teniamo inoltre a ringraziare coloro a cui sono succeduti, a cominciare dal precedente coordinatore, Gian Paolo Rosato”.

Di Pasquale e Fina hanno sottolineato “la particolare centralità che riveste per la coesione della comunità il tessuto dei Comuni. Lo abbiamo visto nelle fasi più dure della pandemia, ma in generale quello dei sindaci e degli amministratori locali è un compito fondamentale, un riferimento imprescindibile per i cittadini. La responsabilità di portare le istituzioni sul territorio è molto spesso loro. Riteniamo poi che ai giovani sindaci e amministratori vada riconosciuto un merito supplementare, che è quello di dimostrare sul campo, con la passione e la competenza, che quello della responsabilità pubblica è un ambito irrinunciabile per le comunità, che riguarda tutte le generazioni. Il Pd ha lavorato molto, in particolare nell’ultimo periodo, per dare il riconoscimento dovuto all’impegno dei sindaci. Lo abbiamo fatto adeguando le indennità per i sindaci dei piccoli Comuni, ora dobbiamo proseguire sulla stessa strada attraverso la costruzione di strumenti adeguati che servano a tutelare il lavoro dei primi cittadini”.