Le Panthers Roseto superano agevolmente Chieti e restano in vetta

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Record di punti segnati (84) e secondo maggior scarto stagionale (+36): la decima vittoria in altrettante uscite casalinghe è da applausi per le Baia del Re Panthers Roseto, che riprendono prontamente la marcia dopo la sconfitta di Aprilia. La partita dura di fatto solo un quarto, il primo, con una partenza a rilento di Roseto soprattutto in attacco (5 punti in altrettanti minuti). Ma è un fuoco di paglia: le Pantere iniziano a carburare e trovano ottima continuità offensiva, sia contro la difesa a uomo che contro la zona, chiudendo all’intervallo lungo sul 36-23.

Nel secondo tempo le Baia del Re Panthers spingono ancora più forte sull’acceleratore, sfruttando una grande prova corale: la panchina produce 35 punti (anche questo record stagionale), con il trio Servadio-Pallotta-Di Giandomenico top-scorer a quota 13 e coach Ghilardi che dà minuti a tutte le sue atlete, esclusa l’ex di giornata Rospo a riposo precauzionale per un fastidio alla schiena. In evidenza anche l’ultima arrivata Scoglia, sempre meglio inserita negli ingranaggi delle Pantere.

Entrambe le squadre hanno indossato sulle canotte gli adesivi dell’associazione Komen Italia, per la lotta e la prevenzione ai tumori del seno. Un’iniziativa prevista all’interno dell’evento ‘Doppia Doppia’, assieme alla partita degli Amicacci Giulianova anch’essi vittoriosi contro Bergamo.

La vittoria consente a Lucente e compagne di rimanere in vetta alla classifica con la Stella Azzurra, aspettando il risultato di Aprilia impegnata oggi. Prossimo impegno sabato prossimo alle 18:00 sul parquet di Orvieto, per poi tornare al PalaMaggetti domenica 8 marzo (ore 18:30) contro Latina.

TABELLINO

BAIA DEL RE PANTHERS ROSETO-MAGIC CHIETI 84-48 (17-13; 36-23; 55-29)

ROSETO

Sara Ambrosio 3

Camilla Servadio 13

Asia Pineto

Simona Di Giandomenico 13

Francesca Trovarelli 4

Alyssa Rospo

Francesca Lucente 11

Claudia Pallotta 13

Francesca Marini 7

Olimpia Ramasco 4

Serena Scoglia 8

Irene De Vettor 8

CHIETI

#2 Annarita Araneo 6

#3 Giulia Zampetti 9

#4 Layla Qurum 6

#6 Valentina Chiccarelli 5

#8 Silvia De Massis 7

#9 Giulia Falasca 2

#15 Fabiola Madonna 6

#16 Benedetta Tozzi 7

7 GIORNATA DI RITORNO-RISULTATI

Antoniana Pescara-Stella Azzurra 59-88

Baia del Re Panthers Roseto-Magic Chieti 84-48

Elite Roma-Esquilino

San Raffaele-Orvieto 74-52

Roma XVI-Aprilia

Pallacanestro Roma-Academy Latina 45-51

Basket Roma-SMIT Roma 53-39

CLASSIFICA

Stella Azzurra Roma 34

Baia del Re Panthers Roseto 34

Virtus Aprilia 32*

San Raffaele 30

Esquilino 28*

Elite Roma 22**

Antoniana Pescara 20

Orvieto 18

Roma XVI 16*

Basket Roma 12

SMIT Roma 10

Magic Chieti 8

Pallacanestro Roma 6*

Academy Latina 4

*=una partita in meno

**=due partite in meno

PROSSIMO TURNO

Orvieto-Baia del Re Panthers Roseto (sabato 29, ore 18:00)

Virtus Aprilia-Elite Roma (sabato 29, ore 18:00)

Magic Chieti-Roma XVI (sabato 29, ore 18:30)

Esquilino-Antoniana Pescara (sabato 29, ore 18:30)

Academy Latina-San Raffaele (sabato 29, ore 20:00)

SMIT Roma-Pallacanestro Roma (sabato 29, ore 20:00)

Stella Azzurra-Basket Roma (domenica 1, ore 18:30)

Foto di Mimmo Cusano