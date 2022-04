GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini e l’ Amministrazione comunale augurano a tutti i cittadini, alle famiglie, alle associazioni, una Serena Pasqua. “Quest’anno in modo particolare – sottolinea il Sindaco – i nostri pensieri sono colmi di speranza. Speranza per un Paese che riparte dopo la pandemia, speranza perché le guerre, tutte le guerre che ancora feriscono le popolazioni del mondo, cessino presto. La pace è davvero, in questa Pasqua 2022, al centro dei nostri auguri: pace nei cuori, nelle case, nei luoghi di lavoro. Pace anche tra chi gestisce il bene pubblico e chi ha il compito di fare opposizione. Solo da un atteggiamento sereno, trasparente, senza rancori e inutili rivalse, può infatti scaturire il miglioramento della città ed un armonioso progresso sociale, morale, urbanistico, territoriale”.

Pasqua 2022, gli auguri del sindaco e Comune di Giulianova