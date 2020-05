Parliamo di Oli Essenziali, diretta su Facebook il 2 maggio

TERAMO – Sabato 2 maggio alle ore 16 sulla pagina facebook de “I consigli di Sharon” (@sharonCosmesi) ci sarà una diretta dal titolo “Parliamo di Oli Essenziali”. “Gli oli essenziali sono un aiuto prezioso per svariati utilizzi quotidiani, con essi gesti abitudinari possono riscoprire nuove profumazioni e curiose variazioni” sottolinea l’estetista Sharon De Federicis, studentessa di naturopatia e conoscitrice di cosmesi naturale.

All’interno di questo appuntamento si parlerà di cosa sono gli oli essenziali, le loro origini, modalità di utilizzo e prorietà ma anche di cos’è l’aromaterapia. Ci saranno anche alcune applicazioni degli oli essenziali per la pelle, trattamenti anticellulite e capelli.

“La Guarigione inizia con un bagno aromatico e un massaggio quotidiano” diceva Ippocrate. Fin dai tempi più antichi i bagni aromatici erano considerati fonte di benessere.

“Oggi concediti un bagno aromatico con un olio essenziale che ti piace….. Io amo la lavanda è il mio olio essenziale preferito ma ne ho provati tantissimi” dice Sharon in un post sulla sua pagina Facebook.

All’interno della diretta di parlerà anche dei benefici come cura mani, per le smagliature e più in generale sui bagni aromatici, e l’usi degli oli essenziali per il massaggio, doccia aromatica, maniluvi e pediluvi.