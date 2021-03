Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga: luci spente per “l’ora della Terra”

Le luci del Parco si spegneranno il 27 marzo per un’ora dalle ore 20.30 alle 21.30 per sensibilizzare sulla lotta ai cambiamenti climatici

L’AQUILA – Il 27 Marzo 2021 torna “L’Ora della Terra” (Earth Hour), la più grande mobilitazione globale dei cittadini e delle comunità di tutto il Pianeta per la lotta al cambiamento climatico, promossa dal WWF Internazionale e giunta alla sua undicesima edizione. Earth Hour (Ora della Terra) è un inno collettivo alla bellezza e alla fragilità del Pianeta e un grido per fermarne la distruzione.

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga aderisce all’iniziativa, che si fonda sulla semplicità e significatività di un gesto, spegnendo per un’ora tutte le luci delle sedi dell’Ente.

Questa iniziativa, che nell’edizione dello scorso anno, nonostante le gravissima difficoltà derivanti dalle restrizioni adottate da molti Paesi a causa della pandemia da Covid 19, ha registrato risultati al di là di ogni aspettativa: ben 190 Paesi coinvolti, 2,2 milioni gli spegnimenti di monumenti, edifici istituzionali e privati, oltre 4,7 miliardi di messaggi sui social network e sul web.

Tutto ciò ha una forte valenza simbolica che rende esplicita la volontà di sentirsi uniti nella sfida globale al cambiamento climatico che minaccia gli ecosistemi e la biodiversità sulla Terra dai quali derivano il nostro benessere, la nostra salute, la nostra sicurezza e il nostro sviluppo.

Quest’anno le luci del Parco si spegneranno sabato 27 marzo per un’ora dalle ore 20.30 alle 21.30 per sensibilizzare sulla lotta ai cambiamenti climatici, partecipando in questo modo a un evento internazionale, simbolo della lotta per la sostenibilità.

“L’adesione del Parco all’iniziativa che il WWF promuove da più di dieci anni” dichiara il Presidente del Parco Tommaso Navarra “è volta a partecipare alla grande mobilitazione internazionale mirata a incrementare la consapevolezza del valore della natura e della biodiversità da parte dell’opinione pubblica in tutto il mondo”.