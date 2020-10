Parco fluviale del Tordino, al via i lavori di manutenzione [FOTO]

Di Bonaventura: “É l’inizio di un percorso per una riqualificazione dell’intero tratto del Parco, che prevede oltre alla sostituzione delle staccionate fatiscenti e della manutenzione dei ponti, anche la manutenzione del verde e del fondo del percorso”

TERAMO – Hanno preso il via da alcuni giorni i lavori di manutenzione del Parco fluviale del Tordino. I lavori prevedono la sostituzione di gran parte delle staccionate divelte o rotte e la verifica dei ponti nelle parti ammalorate, con relativo intervento.

Le nuove staccionate saranno realizzate in legno di castagno, più resistente di quello di abete istallate in precedenza per le recinzioni che costeggiano l’alveo fluviale.

L’assessore Valdo Di Bonaventura rileva che: “É l’inizio di un percorso per una riqualificazione dell’intero tratto del Parco, che prevede oltre alla sostituzione delle staccionate fatiscenti e della manutenzione dei ponti, anche la manutenzione del verde e del fondo del percorso”.

Con l’intervento di manutenzione l’amministrazione intende riconsegnare alla città la piena fruibilità dell’area contigua al fiume, in sicurezza e nel pieno decoro, per favorirne un utilizzo sempre più diffuso sia per il passeggio e per le attività sportive sia per la conoscenza più approfondita delle peculiarità naturalistiche proprie dell’area.