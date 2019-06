Parcheggi gratuiti in estate a Montesilvano: ecco dove

Dal 29 giugno e fino a mese di settembre sarà disponibile il parcheggio all’interno del piazzale dell’ex colonia estiva Stella Maris

MONTESILVANO – Un parcheggio gratuito per i bagnanti. Una nuova buona notizia per questo inizio d’estate a Montesilvano. Il piazzale dell’ex colonia estiva Stella Maris infatti diventerà zona di parcheggio gratuito a partire da oggi, 29 giugno e fino al mese di settembre. Questo grazie all’accordo firmato dal Comune di Montesilvano con la Provincia di Pescara che ne detiene l’area del piazzale e che ha concesso la stessa in comodato d’uso gratuito per questo periodo estivo.

L’ufficio tecnico del Comune ha provveduto subito a far ripulire la zona da rifiuti ed erbacce affidandosi a una ditta esterna per consentire di usufruire di questo prezioso spazio a partire già da questo weekend del 29 e 30 giugno.

Il neo sindaco Ottavio De Martinis in una nota ha sottolineato come in meno di due settimane si è lavorato ininterrottamente per accelerare i tempi e per offrire all’inizio dell’estate uno spazio indispensabile per turisti e bagnanti: “Un ringraziamento particolare al presidente della Provincia, Antonio Zaffiri, che con i tecnici dell’amministrazione provinciale, si è adoperato fin dal mio insediamento per donare alla città la superficie attesa”.

Ricordiamo invece come ieri sera di è aperta la stagione degli eventi estivi del Comune di Montesilvano con il concerto di Dolcenera al Pala Dean Martin. Il live che ha rappresentato la Tappa Zero per la cantante salentina è stato seguito dai suoi fans all’interno dell’area climatizzata. In giornata troverete nuove news sullo stesso con una esclusiva fotogallery e scaletta dei brani proposti in questa sua anteprima del tour.