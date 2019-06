Martinsicuro, ZTL per l’estate 2019: ecco dove e quando

Vagnoni: “Auspichiamo, grazie a questi provvedimenti, di consentire una migliore fruizione delle aree in questione per cittadini, turisti e villeggianti e di garantire“

MARTINSICURO – A Martinsicuro saranno attivate per questa estate 2019, come nei precedenti anni le formule di ZTL – Area Pedonale. Lo è stato deciso tramite l’ordinanza del Sindaco n. 44 del 27 giugno 2019. Il Comune ha dunque scelto, in vista dell’entrata nel vivo della stagione estiva, con il conseguente afflusso di molti turisti e villeggianti e con la presenza di attività commerciali e di manifestazioni di vario genere che interessano soprattutto il Lungomare Europa, per quanto concerne il centro abitato di Martinsicuro, e la via Filzi, per quello di Villa Rosa, di confermare le formule di Zona a traffico limitato – Area Pedonale già attivate negli anni precedenti ricadenti:

sul Lungomare Europa Nord, tratto compreso tra le intersezioni con le vie Silone e del Mare: nel periodo compreso tra il 6 ed il 31 luglio 2019, con validità limitata dalle ore 18:00 alle ore 00:30. Dal 1° agosto al 01.09.2019, la ZTL avrà invece durata h 24-permanente;

sulla via Filzi, tratto compreso tra le intersezioni con le vie Palizzi-Tito Livio ad ovest e Don Sturzo ad est, per il periodo compreso tra il 29 giugno ed il 1° settembre 2019, con orario 21:00/00:30;

Alla luce di ciò ordina l’istituzione dell’Area Pedonale sul Lungomare Europa Nord, nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Silone a sud e del Mare a nord è istituita la Zona Traffico Limitato – Area Pedonale (d’ora in poi “ZTL”) con orario 18:00/00:30 nel periodo compreso tra il 6 ed il 31 luglio 2019 e con orario 0/24 dal 1° agosto al 1 settembre e la ZTL, area pedonale, in via Filzi nel periodo estivo compreso tra il 29 giugno ed il 1° settembre 2019, è istituita la Zona a Traffico Limitato – Area Pedonale Urbana sulla via F. Filzi, tratto compreso tra le intersezioni con le vie Palizzi-Tito Livio ad ovest e Don Sturzo ad est. La limitazione ha validità dalle ore 21:00 alle ore 00:30 e comporta l’interdizione alla circolazione ed alla sosta per tutti i veicoli a motore e per i velocipedi a 4 ruote (cd “Risciò”), con contestuale rimozione forzata.

“Auspichiamo, grazie a questi provvedimenti, di consentire una migliore fruizione delle aree in questione per cittadini, turisti e villeggianti e di garantire, ancora una volta, il miglior svolgimento delle iniziative e delle attività che arricchiscono l’estate di Martinsicuro e Villa Rosa” dichiara il primo cittadino, Massimo Vagnoni.

Naturalmente massima attenzione alla sicurezza; verranno quindi installati dei dissuasori di traffico/panettoni che rimarranno fissi per tutta la stagione nei seguenti punti:

a Martinsicuro nelle intersezioni tra il Lungomare Europa e le Vie traverse (Via il Rodi, Via dei Navigatori, Via M. Polo, Via Vespucci, Via D’Annunzio, Via Michetti, Via D. Alighieri). Durante gli orari di apertura al traffico del lungomare gli ingressi saranno quindi garantiti da Via A. Moro, a Nord all’altezza dell’intersezione con via del Mare e a Sud all’altezza dell’intersezione con la Via I. Silone.

a Villa Rosa nelle intersezioni tra Via F. Filzi e le Vie traverse (Via Italico, Via U. La Malfa, Via Di Vittorio, Via Taormina). Durante gli orari di apertura di Via Filzi gli ingressi saranno garantiti all’altezza dell’intersezione tra il Lungomare Italia e la Via Filzi e dell’intersezione tra la Via Filzi e le Vie Palizzi e Via T. Livio.