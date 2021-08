Pappappero in mostra a Guardiagrele: ecco quando

I bambini imparano l’arte dei maestri artigiani attraverso il gioco. Mostra aperta fino al 24 agosto; ingresso con Green Pass

GUARDIAGRELE – I bambini imparano l’arte dei maestri artigiani che partecipano alla mostra dell’artigianato artistico abruzzese. Una trentina di alunni delle scuole primarie della città si è cimentata nella realizzazione delle chiochie, le calzature della tradizione contadina abruzzese, fatte con pelle di asino e lacci in cuoio o stoffa, seguendo le sapienti indicazioni dell’artigiano Domenico Alimonti.

Il progetto si chiama Pappappero in mostra e prende spunto dal Festival Internazionale di Teatro per Ragazzi “Pappappero” che si tiene a Guardiagrele dal 4 al 24 agosto 2021, con la partecipazione di compagnie professionali nazionali ed internazionali del teatro per ragazzi: l’Ente mostra, il Teatro del Giardino e la sezione Avis, hanno unito le forze per creare un evento collaterale che unisce arte, solidarietà, artigianato e tradizione.

Teatro di narrazione dell’attore Fabio Di Cocco e laboratori creativi coordinati dagli artigiani che riguarderanno, anche nei prossimi giorni, la ceramica con l’artigiano Fabio Amoroso, la costruzione di un piccolo canestro in vimini (prendendo spunto dalla storia di Cappuccetto Rosso) e dulcis in fundo, una casa in marzapane come quella descritta nella favola di Hansel e Gretel.

Anche alla 51^ mostra dell’artigianato di Guardiagrele, così come previsto dal decreto legge approvato dal Governo il 22 luglio scorso, da domani 6 agosto potranno accedere solo le persone munite di certificazione sanitaria “Green Pass” valida.