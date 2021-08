San Giovanni Teatino, il programma di San Giò Estate 2021

Appuntamenti fino all’8 settembre, con possibilità, l’11 il 20 e il 24 agosto, di effettuare tamponi rapidi in Piazza San Rocco

SAN GIOVANNI TEATINO – Entra nel vivo il calendario SanGiò Estate 2021 di San Giovanni Teatino. Dopo il Sangiò Jazz Festival, che si concluderà il 6 agosto, parte infatti una ricca agenda di appuntamenti che, fino all’8 di settembre, animerà le serate Sangiovannesi in vari punti della città, da San Giovanni Alta a Piazza San Rocco e Piazza Municipio, dal Parco 120 alberi alle contrade “Li Vasse”, “Fontechiaro da Capo” e Località Dragonara.

Gli eventi saranno anche un’occasione per proseguire nella sensibilizzazione e nella prevenzione del contagio anti Covid: nei giorni 11, 20 e 24 agosto, infatti, dalle ore 20 alle ore 22 ci sarà la possibilità di effettuare tamponi rapidi in Piazza San Rocco, grazie alla disponibilità di personale medico-infermieristico del territorio, mentre chi lo vorrà potrà prenotare il vaccino anti Covid tramite apposite postazioni messe a disposizione del Comune.

“Dopo tanti mesi di restrizioni – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – era giusto offrire alla cittadinanza un agosto all’insegna dello svago e della spensieratezza, ma senza dimenticare le dovute precauzioni. Tutte le serate saranno organizzate nella più stretta osservanza delle norme anti Covid, ma non solo. Grazie agli impagabili volontari, medici, infermieri, Croce Rossa e Protezione Civile, che da mesi si mettono a disposizione della comunità, offriremo a chi lo vorrà la possibilità di effettuare tamponi rapidi in Piazza San Rocco. Un addetto del Comune, inoltre, sarà a disposizione per prendere le prenotazioni per i vaccini”.

“Le serate – spiega l’assessore alla Cultura Simona Cinosi – sono state pensate per abbracciare tutto il territorio e per intrattenere un pubblico di tutte le età. Poiché il numero di posti sarà limitato, ci siamo impegnati per proporre tante date, in modo da dare la possibilità a tutti di partecipare. Come previsto dalla normativa vigente, infatti, gli ingressi saranno contingentati e sarà necessaria, oltre all’esibizione del Green Pass, la prenotazione, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3665849269, indicando nome, cognome, numero dei partecipanti e la serata a cui si desidera partecipare. Seguirà poi un messaggio di conferma.”.

Dopo il SanGiò Jazz Festival si riparte il 10 agosto, con uno spettacolo itinerante di artisti di strada nella piazza di San Giovanni Alta, per proseguire l’11 agosto con la cover band di Laura Pausini “Laura Live” in Piazza San Rocco, il 12 agosto con la proiezione di film di animazione per bambini al Parco 120 alberi, il 13 agosto sempre a San Giovanni Alta con il Cabaret di Tony Russi, e il 14 agosto con la Cover di Zucchero “Spirito Divino” in Piazza San Rocco.

Il 15 e il 16 agosto, poi, spazio alle festività in onore del Patrono San Rocco, con Vincenzo Olivieri la sera di Ferragosto in Piazza San Rocco e con un doppio appuntamento il giorno successivo: alle 16 la Banda Città di Chieti percorrerà le strade cittadine, mentre alle 21.30 “Le Orme dei Pooh” si esibiranno in piazza San Rocco.

Si riprenderà il 17 Agosto in Contrada “Li Vasse” con un tributo a Raffaella Carrà e, a seguire, cabaret con Faustino. Il 19 agosto, in Località Dragonara, sarà la volta di uno spettacolo di animazione circense per bambini e del Nunzio Show. Il 20 agosto Piazza San Rocco farà da scenario alla sfilata “Moda sotto le stelle”, mentre il 21 agosto ospiterà “Jovanotti Fortunati” e, il 22 agosto, Alessandro Serra direttamente da Zelig e Colorado.

Il 23 agosto, nella cornice di San Giovanni Alta, è in programma ItineDante extra del FAI di Chieti. Il 24 agosto, in Piazza San Rocco, “Viaggio nella realtà virtuale” con trampolieri e giocolieri, mentre il 27 agosto il Parco dei 120 alberi tornerà ad ospitare la proiezione di film di animazione per bambini. Il 28 agosto, in Piazza San Rocco, Tributo a Vasco Rossi con Punto Radio Kom. Concludono il calendario le date del 2 settembre, con “Le nostre fatiche”, Ass. Francavilla Orizzonte in Piazza Municipio, e dell’8 settembre con Sara Music Live anni 70/80 in Contrada Fontechiaro da Capo. In via di definizione c’è anche la Festa dello Sport.

Ecco il calendario completo:

10 agosto, spettacolo itinerante con artisti di strada, ore 21.30, Piazza San Giovanni Alta

11 agosto, Laura Live – cover Laura Pausini – canta Nunzia Petrillo, ore 21.30 Piazza San Rocco

12 agosto, Proiezione film di animazione per bambini, ore 21.30, Parco 120 alberi

13 agosto, Cabaret con Tony Russi ore 21.30 San Giovanni Alta C.so Marconi Centro Storico

14 agosto, Spirito Divino – Cover Zucchero canta Gianni Freschi, ore 21.30, Piazza San Rocco

15 agosto Festa in onore di San Rocco, Cabaret con Vincenzo Olivieri, ore 21.30, Piazza San Rocco

16 agosto, Festa in onore di San Rocco, Banda Città di Chieti, ore 16, per le vie del paese

Le Orme dei Pooh in concerto – ore 21.30 – Piazza San Rocco

17 agosto, Tributo a Raffaella Carrà, canta Erika Del Rosso, ore 21.30, Contrada “Le Vasse”, a seguire Cabaret con Faustino

19 agosto, Animazione circense per bambini, ore 21 – Nunzio Show – Trasformista artistico cantante, ore 22.00, Località “Dragonara”

20 agosto, “Moda sotto le stelle” sfilata di moda, ore 21.30, Piazza San Rocco

21 agosto, Jovanotti Fortunati – Tributo Nazionale Jovanotti, ore 21.30, Piazza San Rocco

22 agosto, Cabaret direttamente da Zelig e Colorado – ALESSANDRO Serra (Non è per far polemica), ore 21.30, Piazza San Rocco

23 agosto, ItineDante extra Fai Chieti – Club per l’Unesco a cura di Pierluigi Di Clemente, ore 21.30, San Giovanni Alta

24 agosto, Viaggio nella Realtà Virtuale, ti portiamo nello Spazio con trampolieri e giocolieri, dalle ore 19 in poi, Piazza San Rocco

27 agosto Proiezione Film di animazione per bambini, ore 21.30, Parco 120 alberi

28 agosto Punto Radio Kom, Tributo Vasco Rossi, ore 21.30 Piazza San Rocco

2 settembre, Le nostre fatiche, Ass. Francavilla Orizzonte, ore 21.30, Piazza Municipio

8 settembre Sara Music Live, anni 70/80 ore 21.30 Contrada Fontechiaro da Capo

Data da definire – Festa dello sport