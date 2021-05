Paolo Leone conquista il Trofeo GLS-GS 2021: ecco tutti i risultati

Il Team Go Fast ha messo a segno un altro successo organizzativo a Scerne di Pineto con lo svolgimento del Trofeo GLS-GS

SCERNE DI PINETO – I migliori atleti della categoria allievi (139 alla partenza) da quasi tutta Italia hanno onorato una gara veloce e disputata a gran ritmo, complice gli undici giri pianeggianti ripetuti undici volte nella zona industriale di Scerne dove la mattina ha avuto luogo il Trofeo Kemipol per esordienti (a cura dell’Addesi Cycling).

Alcuni ragazzi non hanno perso l’occasione di mettersi in evidenza in fuga: Nicola Maglione (Alma Juventus Fano), Gianmarco Vicini (Marco Pantani Official Team), Ivan Toselli (Marco Pantani Official Team), Nunzio Fallo (Rappresentativa Regionale FCI Sicilia), Matteo Tullio (Pedale Teate) Tommaso Brunori (Team Fortebraccio), Tommaso Fiorini (Pedale Chiaravallese), Alessandro Curzi (Recanati Marinelli Cantarini), Elia Basile (Rappresentativa Regionale FCI Sicilia), Alessandro Ceccolini (Alma Juventus Fano), Antonio Apuzzo (D’Aniello Cycling Wear), Federico Ferranti (OP Bike), Luca Fraticelli (Alma Juventus Fano) e Sebastiano Fanelli (Pedale Chiaravallese), l’unico tra i fuggitivi a guadagnare da solo un vantaggio massimo di 15 secondi fino all’ultimo chilometro.

In avvicinamento al traguardo con una caduta ai 350 metri e la resa di un indomito Fanelli ai 200 metri, la vittoria si è giocata allo sprint con la firma di Paolo Leone (Rappresentativa Regionale FCI Sicilia) davanti a Federico Amati (Team Logistica Ambientale), Ciro Nocerino (OP Bike), Anthony Montrone (Andria Bike) e Tommaso Alunni (Team Fortebraccio).

Piena soddisfazione da parte degli organizzatori capitanati da Andrea Di Giuseppe per una gara chiusa nel migliore dei modi e senza intoppi sia dal punto sportivo che soprattutto da quello relativo alla sicurezza: “Grazie a chi ha apprezzato tutto quello che facciamo perché alla fine ci siamo divertiti noi per far divertire i ragazzi. Grazie ai nostri allievi che hanno onorato nel migliore dei modi il nostro appuntamento sulle strade di casa e per fare tesoro di questa esperienza Un doveroso e sincero ringraziamento ai nostri sponsor GLS, GS, Oslv, Di Giuseppe Costruzioni Generali, Infoteam, Tecnotel, Witel, Alimentha, Italtrasporti srl, La Città, Cybel Web Agency, Leontini sas, AK Bike Store, Cesarini carpenterie metalliche, Forno Di Marzio, SL2 Cycling Wear, Ag Trasporti, Assimoco, Free Bike Chieti Scalo, Bosica Impianti, Santucci&Di Silvestre, D.I.S. Project srl, RP controsoffitti e cartongesso, Surface e Pegaso Scavi che credono sempre in noi per quello che stiamo facendo quest’anno con i giovani”.

“Giornata ricca per il ciclismo giovanile – ha dichiarato Maurizia Corradetti, presidente del comitato provinciale FCI Teramo – che con le categorie esordienti ed allievi ha visto rinnovato l’ impegno del Team Go Fast che ha affiancato l’Addesi Cycling per la parte tecnica. È stata un’ulteriore occasione per ribadire il mio apprezzamento nel vedere le società teramane attive nell’organizzazione delle gare nelle varie categorie e discipline”.

ORDINE D’ARRIVO TROFEO GLS-GS

1. Paolo Leone (Rappresentativa Regionale FCI Sicilia)

2. Federico Amati (Team Logistica Ambientale)

3. Ciro Nocerino (OP Bike)

4. Anthony Montrone (Andria Bike)

5. Tommaso Alunni (Team Fortebraccio)

6. Sebastiano Fanelli (Pedale Chiaravallese)

7. Mattia Balestra (Pedale Rossoblu- Picenum)

8. Daniele Chinappi (Marco Pantani Official Team)

9. Davide Eusepi (Alma Juventus Fano)

10. Francesco Solito (Dilettantistica Terradipuglia)

11. Diego Olivi (Alma Juventus Fano)

12. Ivan Toselli (Marco Pantani Official Team)

13. Gianmarco Vicini (Marco Pantani Official Team)

14. Fabiano Faieta (Team Coratti AS Roma Ciclismo)

15. Mirko Persico (Pedale Rossoblu- Picenum)

16. Giacomo Navarra (Team Coratti AS Roma Ciclismo)

17. Sebastiano Raccosta (OP Bike)

18. Edoardo Incelli (Velosport Ferentino Cycling Team)

19. Paolo Cretti (Vallecamonica Asd)

20. Emanuele Rocchi (Marco Pantani Official Team)

21. Davide Novelli (OP Bike)

22. Riccardo Pochini (Pedale Rossoblu- Picenum)

23. Eugen Malshi (Alma Juventus Fano)

24. Matteo Conte (Marco Pantani Official Team)

25. Federico Morresi (Pedale Chiaravallese)

26. Simone Massaro (Andria Bike)

27. Luca Iafrati (Velosport Ferentino Cycling Team)

28. Manuel Rescia (Team Bike Terenzi)

29. Oscar Brunetti (Velosport Ferentino Cycling Team)

30. Tommaso Fiorini (Pedale Chiaravallese A.P.D.)

31. Manuel D’Ovidio (Pedale Rossoblu Truentum)

32. Luca Mariucci (Team Fortebraccio)

33. Francesco Musilli (Pedale Rossoblu Truentum)

34. Tommaso Brunori (Team Fortebraccio)

35. Federico Ferranti (OP Bike)

36. Simone Livrieri (Asd Moreno Di Biase)

37. Andrea Masciulli (AC Dilettantistica Terradipuglia)

38. Antonio Carile (Asd Moreno Di Biase)

39. Simone Camelo (Team Logistica Ambientale)

40. Elia Basile (Rappresentativa Regionale FCI Sicilia)

41. Nunzio Fallo Tindaro (Rappresentativa Regionale FCI Sicilia)

42. Ivan Taccone (Pedale Rossoblu Truentum)

43. Alessandro Ceccolini (Alma Juventus Fano)

44. Giovanni Uguccioni (Alma Juventus Fano)

45. Nicola Maglione (Alma Juventus Fano)

46. Demetrio Bikas (Effetto Ciclismo – Noi Sport)

47. Giovanni Spendolini (Pedale Chiaravallese)

48. Michele D’Angelo (Asd Moreno Di Biase)

49. Luca Fraticelli (Alma Juventus Fano)

50. Ugo Di Paolo (Team Go Fast)

51. Giulio Moretti (Team Specialized-Terni)

52. Tommaso Bianchetti (Team Specialized-Terni)

53. Christian Di Menno Di Bucchianico (Asd Moreno Di Biase)

54. Nicola Andreucci (Team Fortebraccio)

55. Davide Scurti (Team Go Fast)

56. Daniele De Feudis (Team Go Fast)

57. Mattia Cacciafiori (Team Go Fast)

58. Paolo Di Donato (Pedale Teate)

59. Gabriele Biccheri (Team Fortebraccio)

60. Alessandro Carbè (Team Fortebraccio)

61. Mattia Marcozzi (Pedale Rossoblu- Picenum)

62. Ludovico D’Achille (Pedale Sulmonese)

63. Giovanni Apuzzo (D’Aniello Cycling Wear)

64. Matteo Ciampoli (Team Go Fast)

65. Angelo D’Orazio (Acd Guarenna)

66. Leonardo Becciu (Pedale Chiaravallese)

67. Francesco Morabito (Rappresentativa Regionale FCI Sicilia)

68. Carlo Cerquetella (Recanati Marinelli Cantarini)

69. Samuele Scappini (Team Fortebraccio)

70. Gabriel Cominelli (Vallecamonica Asd)