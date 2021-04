Spoltore, programmazione interventi di disinfestazione 2021

SPOLTORE – Parte a Spoltore una nuova programmazione contro zanzare e topi, in accordo con la Rieco: si tratta di una strategia che prevede interventi durante un periodo più lungo dell’anno, iniziando per il 2021 già da aprile. Il 26 è previsto il primo intervento di disinfestazione adulticida e larvicida: complessivamente saranno 6 da aprile a settembre. Le attività di derattizzazione, invece, saranno effettuate regolarmente ogni mese.

“E’ importante sottolineare” spiega l’assessore Rino Di Girolamo “che le sostanze utilizzate contro i topi creano in loro un senso di soffocamento che li spinge a lasciare le loro tane. Per questo motivo, proprio in concomitanza con il passaggio della derattizzazione, si moltiplicano le segnalazioni di topi in giro. Ma è una situazione normale e testimonia l’attività degli addetti al servizio”.

Per quanto riguarda le zanzare e altri insetti molesti, l’appuntamento è per la notte tra lunedì 26 e martedì 27 aprile a partire dalle ore 23:30. “Partiamo adesso sperando di riuscire a contrastare meglio la diffusione delle zanzare quando ci saranno temperature più elevate, e ovviamente nei mesi estivi” prosegue Di Girolamo. “In passato il servizio è stato meno efficace in alcune zone, ma va ricordato che la presenza del verde, inevitabilmente, attira gli insetti e dà loro rifugio”.

Ai cittadini si raccomanda di non sostare in luoghi aperti durante e dopo il trattamento, di tenere le finestre chiuse, di tenere gli animali domestici riparati ed evitare di stendere la biancheria.

Questa è l’intera programmazione degli interventi di disinfestazione per l’anno 2021, che potrà subire variazioni in caso di condizioni meteoreologiche avverse:

• Martedì 27 aprile – disinfestazione adulticida e larvicida

• Martedì 25 maggio – disinfestazione adulticida e larvicida

• Martedì 29 giugno – disinfestazione adulticida e larvicida

• Martedì 13 luglio – disinfestazione adulticida e larvicida

• Mercoledì 11 agosto – disinfestazione adulticida e larvicida

• Mercoledì 8 settembre – disinfestazione adulticida e larvicida