Panthers Roseto – Stella Azzurra Roma 53-56: il racconto del match

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Millecentotrenta giorni. Tanti ne erano passati dall’ultima sconfitta casalinga delle nostre Panthers in una partita di campionato: era il 28 aprile 2019, Ancona passò al PalaMaggetti e chiuse sul 2-0 in suo favore la semifinale playoff. Stavolta però, nonostante il 53-56 con cui la Stella Azzurra si è imposta a casa delle Pantere, I playoff sono ancora tutti da giocare. E le ragazze di coach Ferazzoli puntano a farlo da protagoniste.

Record di pubblico doveva essere, e record di pubblico è stato in questa stagione per le ARAN Cucine Panthers. Una grande atmosfera che si è forse tramutata da entrambe le parti in un po’ di tensione sul campo: punteggio basso, palle perse che fioccano, partita che tutto sembra meno che l’amichevole di lusso che la classifica lascerebbe intendere, per l’intensità con cui Roseto e Stella Azzurra la giocano.

E così, con gli attacchi che faticano a trovare ritmo e i falli a condizionare alcune protagoniste (Duran e Albanese su tutte), il minimo vantaggio che Roseto mantiene sul primo tempo non può certo rassicurare. La Stella infatti resta lì con la solita energia difensiva e dopo l’intervallo mette la testa avanti, senza singole che spicchino (pur se Barbakadze e Nikolic trovano spesso spazi contro la difesa a zona di casa), ma con tutto il collettivo efficace su entrambe le metàcampo. Il +8 a una manciata di minuti dalla fine sembra un’ipoteca, poi le ospiti sbagliano tanto in lunetta e Roseto col cuore rientra, sbagliando la tripla dell’overtime con Duran (forse ostacolata da un fallo).

Roseto, priva di Rizzati oltre alle solite Mingardo e Di Giandomenico, mixa il rammarico di una partita offensivamente al di sotto dei suoi standard abituali con la consapevolezza di essere comunque arrivata a un solo possesso dal fermare la capolista. E adesso, è tempo di playoff: prima avversaria il San Raffaele Roma, con andata domenica 8 alle ore 20:00, ritorno domenica 15 a Roseto (ore 18:00). Chi vince la serie accede direttamente alle semifinali, chi la perde avrà uno spareggio secco contro la perdente di Stella Azzurra-Basket Roma per arrivarci lo stesso. Forza Pantere!

TABELLINO

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO-STELLA AZZURRA ROMA 53-56 (12-13; 25-23; 37-42)

ROSETO: Marini 1, Albanese 3, Lucente, Zanetti 12, Azzola, Schena 8, Duran Calvette 14, Lucchesini 11, De Vettor 2, Kotnik, Atanasovska 2, Polimene ne. Coach: Ferazzoli.

STELLA AZZURRA: Perrotti 11, Brzonova 2, Camarda, Nikolic 11, Georgieva 6, Krasovec 10, Giordano 3, Barbakadze 11, Pammer 2. Coach: Chimenti.

POOL PROMOZIONE – RISULTATI 8°GIORNATA

ARAN Cucine Panthers Roseto-Stella Azzurra Roma 53-56

Magnolia Campobasso-Basket Roma 73-56

Pink Terni-San Raffaele Roma 71-62

Virtus Aprilia-Esquilino Roma 63-45

CLASSIFICA FINALE

Stella Azzurra Roma 24

ARAN Cucine Panthers Roseto 18

San Raffaele Roma 16

Basket Roma 14

Magnolia Campobasso 12

Pink Terni 12

Esquilino Roma 10

Virtus Aprilia 6

PRIMO TURNO PLAYOFF

San Raffaele Roma-ARAN Cucine Panthers Roseto domenica 8/5 ore 20:00

ARAN Cucine Panthers Roseto-San Raffaele Roma domenica 15/5 ore 18:00