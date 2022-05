“Di giorno in giorno”, il nuovo libro di Luciano Pasqualini

PESCARA – “Di giorno in giorno” è il titolo dell’opera scritta da Luciano Pasqualini: un testo che si colloca a metà strada tra un almanacco, uno zibaldone ed una bacheca di Facebook, in cui è possibile rinvenire spunti per elaborare preziose riflessioni, al contempo affrontando differenti tematiche a carattere mitologico, artistico, filosofico, psicologico, pur senza dimenticare i meravigliosi componimenti poetici, di evidente ispirazione autobiografica.

Il libro fa continui riferimenti al mondo greco, mettendo in rilievo situazioni già esistenti oltre 2500 anni fa e ancor oggi fin troppo attuali… Una tra tutte, la “guerra…”. Si sottolinea, inoltre, il valore prezioso della cultura e, più in particolare, di quella cosiddetta umanistica, quale “guida nella conoscenza di ciò che ci circonda…”, così come confida lo stesso autore. Edito dalla Casa Editrice Booksprint Edizioni, il testo è acquistabile sia in formato cartaceo, sia in versione digitale.

Luciano Pasqualini è l’autore dell’opera “Di giorno in giorno”: Pasqualini è nato a Lazise, sulle rive del lago di Garda. Poi, si è trasferito a Pescara, città dove vive ancor oggi. Ama da sempre la scrittura e, invero, la lettura. Anzi! Il suo testo è una chiara dimostrazione del suo interesse-principe: la cultura in genere ma, prima ancora, classica, a tutt’oggi attuale e che, perciò, “non può non insegnare ancora…”.