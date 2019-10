Esordio di campionato positivo per le Panthers contro Roma

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Meglio di così non poteva cominciare questa nuova avventura per le Baia del Re Panthers Roseto, che si impongono un rotondo +36 ai danni della Pallacanestro Roma nella prima uscita stagionale del nuovo campionato di Serie B.

Le ragazze di coach Ghilardi si presentano al numeroso, considerando l’orario insolito, pubblico del PalaMaggetti con un primo quarto extralusso: 25 punti segnati, appena 10 subiti, 18 equamente distribuiti dalle neopantere Claudia Pallotta (top-scorer a quota 17) e Camilla Servadio, due colpi di mercato scintillanti come quello di Francesca Lucente (7 anche per lei nel primo tempo) in attesa dell’esordio di Traino.

Ma le confermate non sono ovviamente da meno: il tecnico ortonese concede minuti a tutte senza che l’intensità non cali mai di un millimetro. I 32 punti sono il dato più eloquente in tal senso, così come il gap di distanza rimasto sempre in abbondante doppia cifra.

Il 68-32 finale é un’iniezione di fiducia importante in vista dell’insidiosa doppia trasferta romana che attende le Baia del Re Panthers, di scena contro San Raffaele (sabato prossimo alle 19:00) ed Esquilino nei prossimi due weekend. Il prossimo impegno casalingo è invece in programma domenica 27 ottobre, alle ore 20:30 contro Roma XVI.

BAIA DEL RE PANTHERS: Francesca Lucente 7, Claudia Pallotta 17, Alyssa Rospo, Olimpia Ramasco 4, Giulia Cifeca 7, Sara Ambrosio, Francesca Marini 4, Eugenia D’Onofrio 4, Camilla Servadio 12, Irene De Vettor 3, Simona Di Giandomenico 7, Francesca Trovarelli. Coach: Franco Ghilardi.