Montesilvano, incidente nella galleria I Pianacci: tre feriti

Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio lungo la statale 714 coinvolgendo due autovettura. Traffico ripristinato dalle 17

MONTESILVANO – Il traffico lungo la statale 714 “Tangenziale di Pescara” è stato temporaneamente bloccato all’altezza del km 0,650, nel territorio comunale di Montesilvano (PE), intorno alle 16 a causa di un incidente nel quale sono rimaste coinvolte due autovetture. Il sinistro è avvenuto all’interno della galleria I Pianacci e risultano feriti tre degli occupanti dei veicoli coinvolti.

Sul posto le Forze dell’Ordine e la squadra Anas per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico la carreggiata in tempi brevi. Dalle 17 circa é tornata regolare la circolazione sulla tangenziale di Pescara in seguito all’incidente nella galleria I Pianacci.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.