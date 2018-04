Pallavolo Teatina si impone a Castellammare, 3-1 il punteggio

CASTELLAMMARE DI STABIA – La CO.GE.D. torna alla vittoria nel momento più importante, nello scontro diretto sul campo della Link Campus University e torna a respirare in classifica. Dopo un primo set perso con grande rammarico (neroverdi avanti 18-20 e poi superate 25-21), la reazione è scattata a partire dal secondo set, vinto in rimonta dopo un inizio ad handicap, e si è confermata nella terza frazione, iniziata dalle ospiti con un parziale negativo di 7-1. Sempre condotto invece il quarto set, con il massimo vantaggio sul +7 (5-12) e poi chiuso 21-25.

Top scorer, ancora una volta, Lorenza Lupidi con 24 punti, ma in doppia cifra finiscono anche Matrullo (16) e Ragone (15). Tanti errori in battuta (comunque bilanciati da quelli delle avversarie), le neroverdi vincono nonostante i punti, dall’altro lato, di Aquino (16), Russo (15) e Corallo (14). Salita a quota 27 punti, la CO.GE.D. scavalca la stessa Castellammare (+2) e attende le gare domenicali di Benevento (a Sant’Elia) e Minturno (a Mesagne).

“Finalmente una reazione d’orgoglio e una grande prestazione a livello caratteriale – ha commentato a fine partita Alceo Esposito –. Abbiamo perso il primo set nel modo per noi consueto, dilapidando un vantaggio e una situazione a noi favorevole. A differenza di altre volte, però, abbiamo reagito, di cuore e anche di testa, meritando a pieno la vittoria. Siamo riusciti a metterle in difficoltà in ricezione e soprattutto, in controtendenza rispetto alle ultime gare, siamo andati molto bene in attacco, trovando il punto con continuità.

Al di là dei meriti di squadra, una menzione speciale va al capitano, Corinne Perna, che ha stretto i denti e ha giocato fin quando ha potuto nonostante il dolore alla spalla, e poi ad Alice Di Tonto, che è entrata al posto proprio di Corinne: so che non è facile stare in panchina e vedere le altre giocare, ma Alice oggi si è fatta trovare pronta, è stata brava a muro, in ricezione e ha fatto punti importanti. Brave tutte le ragazze che sono entrate dalla panchina, oggi è stato fondamentale il contributo di ognuna di loro. E se manteniamo questo spirito e questo carattere, credo che potremo fare bene nelle ultime gare che ci aspettano”.

TABELLINO:

Link Campus University Pall. Nemesi Castellammare di Stabia – CO.GE.D. Pallavolo Teatina 1-3 (25-21, 22-25, 21-25, 21-25)

Link Campus University Pall. Nemesi Castellammare di Stabia: Giaquinto (C) 9, Della Rocca (L), Aquino 16, Saetta, Sinisi, Staiano 2, Russo 15, Corallo 14, Autiero, Afeltra 7. All.: Francesco Russo.

CO.GE.D. Pallavolo Teatina: Mazzarini (L), Michetti (L) n.e., Palmieri, Kus 7, Negroni 1, Di Tonto 4, Matrullo 16, Capone, Ragone 15, Lupidi 24, Perna (C) 1. All.: Alceo Esposito.