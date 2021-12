Pallavolo, la Sieco Service si prepara ad affrontare la Conad Reggio Emilia

Dopo la sconfitta contro la Tipiesse Bergamo, la Sieco Service Impavida Ortona si prepara a ricevere gli emiliani

ORTONA – Tutto pronto per il turno infrasettimanale dell’Immacolata. La Sieco Service Impavida Ortona, stoppata dalla vice-capolista (con una gara in meno) Tipiesse Bergamo, si lecca le ferite e riceve gli emiliani della Conad Reggio Emilia.

La Conad Reggio Emilia staziona al sesto posto in classifica con all’attivo quattordici punti. Saranno quattro “e mezzo” gli ex della gara; due per parte. Cantagalli e Sesto, che in passato hanno vestito la maglia della Sieco ora giocano a Reggio Emilia. Fabi e Santangelo, oggi ad Ortona hanno indossato in precedenza la maglia degli emiliani. Il mezzo di cui sopra si riferisce ad Antonio De Paola che per la stagione 2016/17 firma per la Conad Reggio Emilia in Serie A2, ma il contratto viene consensualmente rescisso prima che inizi il Campionato.

Nessuna nuova dal versante bianco azzurro. La Sieco deve ripartire da quanto di buono fatto vedere nelle due ultime uscite e mantenere quel buon livello di gioco per tutta la durata della gara. «Stiamo lavorando proprio a questo» ammette Coach Nunzio Lanci. «Dobbiamo imparare a gestire meglio alcuni aspetti fondamentali della gara come il contrattacco ed i punti finali dei set. Quando invece siamo avanti soffriamo troppo la pressione. Ci vuole calma e fiducia in noi stessi. Trovare una vittoria sarebbe la giusta ricompensa per il grande lavoro svolto in palestra. Se lo meritano».

Brunelli Michele (Falconara) e Mattei Lorenzo (Treia) sono gli arbitri designati per dirigere l’incontro che comincerà alle ore 19.00. Come sempre la gara sarà visibile in streaming sul sito www.impavidapallavolo.it

Queste le altre gare in programma per questa decima di andata:

BAM Acqua San Bernardo Cuneo – Emma Villas Aubay Siena

Gruppo Consoli McDonald’s Brescia – Delta Group Porto Viro

BCC Castellana Grotte – Cave Del Sole Lagonegro

Pool Libertas Cantù – Agnelli Tipiesse Bergamo

HRK Diana Group Motta – Synergy Mondovì

Riposa: Kemas Lamipel Santa Croce