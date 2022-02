Rinviata la partita Club Aquatico – Pescara Pallanuoto per Covid

PESCARA – La partita tra Club Aquatico e Pescara Pallanuoto, in programma oggi domani pomeriggio alle 17 alle Naiadi, è stata rinviata a seguito dei 4 casi di coronavirus emersi dai controlli effettuati all’interno della squadra del Club Aquatico. Nei prossimi giorni verrà decisa e resa nota la data del recupero.

Di seguito il comunicato della Federazione: “In relazione ai controlli eseguiti come disposto dalle “Misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di COVID-19” della scrivente Federazione, a seguito di comunicazione del Presidente della Società Club Aquatico Pescara con contestuale dimostrazione dell’esito positivo al tampone rapido di numero quattro atleti, come previsto al punto 11 dell’allegato 10 delle “Linee Guida Federali -Emergenza Covid 19. Misure di sicurezza da adottare nelle piscine per gli allenamenti e le competizioni sportive”, si comunica il rinvio a data da destinarsi dell’incontro Club Aquatico Pescara Pallanuoto – Pescara Pallanuoto”.