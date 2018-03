Roseto, palazzina sequestrata: finalmente la gara d’appalto dei lavori

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Sono stati portati ieri, alla Provincia di Teramo, i documenti per la gara d’appalto dei lavori di adeguamento sismico della palazzina sequestrata in via Fonte dell’Olmo. L’importo dei lavori è di 345 mila euro. L’intervento mira a recuperare un edificio, confiscato a una famiglia rom, e messo a disposizione del Comune da parte della Prefettura di Teramo.

“Dopo tanti anni di abbandono durante i quali la struttura era stata lasciata chiusa e senza possibilità di essere utilizzata dalla cittadinanza”, dice il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Simone Tacchetti, “la nostra amministrazione ha ritenuto di investire su questo immobile, adeguandolo alle più recenti norme antisismiche per renderlo fruibile come ufficio pubblico. I lavori, oltre alla messa in sicurezza, permetteranno di trasformare una palazzina a uso privato in locale a disposizione dei rosetani. E’ una operazione importante per la nostra città”.