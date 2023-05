Padova – Pescara Pallanuoto 9-8: biancazzurri in Serie B

PADOVA – Non basta un grande Pescara Pallanuoto, che lotta nella piscina del Plebiscito Padova ma esce sconfitto per 9-8 in gara-2 del play out di serie A2 e retrocede in serie B. Una partita tiratissima, giocata punto a punto e dove per larghi tratti il Delfino è stato avanti, fino al +2 conquistato all’inizio dell’ultimo tempo. Poi però il Padova è cresciuto, complice anche qualche decisione arbitrale che ha lasciato a desiderare, ha preso in mano la contesa e a un minuto dalla fine ha trovato il gol che vale la permanenza in A2. I biancazzurri invece, dopo un solo anno, tornano in serie B.

Pescara avanti con De Vincentiis, risponde Robusto. Nel secondo parziale segna Di Fulvio a cui replicano immediatamente Chiodo e Barbato. Quindi ancora Di Fulvio. Poi Robusto e di nuovo Di Fulvio. Dopo l’intervallo lungo va in gol solo Cipriani. All’inizio dell’ultimo tempo reti di Mancini, Gottardo e Nobili. Poi di nuovo Gottardo porta avanti il Padova, ma Di Fulvio ristabilisce la parità. Robusto spinge ancora su i padroni di casa, ma Di Fulvio (5 gol per lui) ci mette una pezza. Non basta: a un minuto dalla fine Robusto segna il 9-8 definitivo.

“Mi assumo tutte le responsabilità di questa retrocessione” dice a fine partita mister Franco Di Fulvio. “La squadra ha giocato una grande partita, i ragazzi hanno fatto quello che ho chiesto in settimana. Forse potevamo gestire meglio delle situazioni nell’ultimo tempo, dove anche le decisioni degli arbitri hanno lasciato più di un dubbio”. E ancora: “In questo momento mi sento svuotato: chiedo scusa a tutti, alla società, ai tifosi, a chi ci ha sempre seguito. Spero che il Pescara Pallanuoto possa coltivare un progetto ambizioso per il futuro”.

Tabellino

PARZIALI 1-1, 3-3, 0-1, 5-3

PLEBISCITO PADOVA: Calbresi, Leonardi, Nobili (1), Zocco, Chiodo (1), Barbato (1), Gottardo (2), Robusto (4), Zanovello, Maresca, Maccà, Pasotti, Tomasella. All. Rollo

PESCARA PALLANUOTO: Prosperi, Mancini (1), Cipriani (1), Di Fulvio (5), De Luca, Cerasoli, Spera, Furio, Micheletti, De Vincentiis (1), Pelliccione, Ercolani, Dell’Elce. All. Di Fulvio