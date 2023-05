Ottava edizione Maratonina del Mare a Pescara: il programma

PESCARA – “Sono 1.600 gli atleti che domenica prossima, 14 maggio, prenderanno parte all’ottava edizione della Maratonina del Mare, ovvero la Mezza Maratona competitiva, la Camminata e la Passeggiata non competitiva che quest’anno vedrà la presenza di un esercito di 50 amici a quattrozampe già iscritti che cammineranno con la loro famiglia dallo Stadio sino a piazza Le Laudi e ritorno. Perché la Maratonina del Mare, organizzata dalla Runners Pescara, con la Fidal, che negli anni ha conosciuto un successo crescente, sia in termini di numeri che di presenze, è soprattutto una festa della famiglia. E la rilevanza della manifestazione ha permesso a Pescara di aggiudicarsi l’ultima tappa dei Campionati Europei di atletica il prossimo primo ottobre con la presenza di circa 6-7mila atleti che hanno già fatto registrare il sold out delle nostre strutture alberghiere”. Lo ha ufficializzato l’assessore allo Sport Patrizia Martelli durante la conferenza stampa promossa per presentare la Maratonina del Mare, ottava edizione, che si correrà domenica prossima 14 maggio. Presenti il sindaco Carlo Masci, il Presidente della Commissione Sport Adamo Scurti, Pietro Nardone Presidente della Runners Pescara, Domenico D’Onofrio Presidente onorario della Runners Pescara, e Massimo Pompei, Presidente regionale della Fidal.

“La Maratonina del Mare è ormai un appuntamento sportivo entrato nella tradizione della nostra città e della stessa regione – ha sottolineato il sindaco Masci – ed è tanto più rilevante nell’edizione 2023 visto che vedrà scendere in pista addirittura i nostri amici a quattrozampe, un momento di grande importanza sociale che sottolinea la sensibilità del nostro territorio”.

“La manifestazione prenderà il via domani, sabato 13 maggio, nella zona della Tribuna Majella dello Stadio ‘Adriatico-Cornacchia’ con l’apertura dell’Expò dedicato agli amici a quattrozampe, dalle 10 alle 19 – ha detto l’assessore Martelli -. Le gare si svolgeranno domenica 14 maggio alle 9.30 in punto: i 1.600 atleti saranno impegnati nella Mezza Maratona di 21,097 chilometri complessivi, ossia 10chilometri e mezzo per la competitiva, e 10chilometri e mezzo di non competitiva. E poi partiranno i Camminatori che percorreranno 6,5 chilometri e la Passeggiata per 2,5 chilometri, ovvero la Family Run aperta a tutti, dai neonati ai 99 anni e quest’anno abbiamo promosso con la presenza anche degli amici ‘fido’, ben 50 quelli già iscritti che, indossando la pettorina e al guinzaglio, potranno correre anch’essi la loro prima maratona. Il percorso completo prevede la partenza e l’arrivo dallo Stadio del Mare per attraversare tutta la città, dunque viale Pepe, lungomare Cristoforo Colombo, via Andrea Doria, ponte dell’asse attrezzato, piazza Italia, via Paolucci, piazza Duca, corso Vittorio Emanuele, corso Umberto, via Fabrizi, via Gobetti, lungofiume dei Poeti, ponte Flaiano, via Lago di Campotosto, via Lago di Scanno, via Orazio, la golena sud, lungomare Papa Giovanni XXIII, piazza Le Laudi, via Luisa d’Annunzio e ritorno allo Stadio”.

“I ringraziamenti vanno alla società per il coraggio che hanno nell’organizzare tali eventi – ha detto il Presidente Scurti -, una gara, quella di domenica, che molte persone attendono, e sta assumendo una dimensione non solo regionale. ma anche nazionale e internazionale, con il momento puramente sportivo che abbraccia il sociale e la famiglia”.

“Oggi la Maratonina del Mare è arrivata a meritare l’attenzione della Fidal nazionale – ha sottolineato Pietro Nardone – tanto da essere inserita nel calendario ufficiale degli eventi e da aver meritato di ospitare l’ultima gara dei campionati europei di atletica che si terranno in Italia a fine settembre e che sbarcheranno a Pescara il primo ottobre, questo vuol dire che Pescara è ormai ritenuta nel panorama nazionale come una città pronta ad accogliere simili iniziative sportive che coinvolgono anche 7mila atleti e che la Runners Pescara è altrettanto pronta a organizzare tutte le attività connesse all’evento”.

“Nell’atletica i risultati sono oggettivi – ha aggiunto Massimo Pompei presidente regionale Fidal –, e si misurano in centesimi di secondo, dunque anche le organizzazioni si misurano con professionalità e con i numeri. Se la Runners Pescara riesce a riempire due alberghi vuol dire che la manifestazione è ottima. Per questa ragione Pescara ospiterà l’evento del primo ottobre, per scelta della Federazione europea”.