Ortona, le storie della Biblioteca per bambini e ragazzi su Facebook

La Biblioteca Comunale di Ortona dedica un servizio a bambini e ragazzi, che potrranno ascoltare e vedere storie sulla pagina Facebook

ORTONA (CH) – Tempo di Coronavirus, le scuole sono chiuse fino al 3 aprile ed è vietato uscire di casa. E allora come far divertire i bambini? La Biblioteca Comunale di Ortona ha pensato di dedicare un servizio ai più piccoli e ai ragazzi, che potrranno ascoltare e vedere storie sulla propria pagina Facebook. Finora a disposizione ci sono quattro libri ma sono già pronti altri racconti da pubblicare

A bussare alla porta di grandi e piccini sono già stati: “Tante domande” di Gianni Rodari, “Il gigante salterino”, “La mela”, “All’improvviso”, letti da Tito Viola e Federica Montebello, e “L’Appetito vien leggendo”.

“Stiamo resistendo civilmente”, ha dichiarato Tito viola, responsabile della Biblioteca.

Si potrà telefonare in biblioteca per chiedere storie da leggere e libri da guardare, nell’ambito del servizio “Juke box story” attivato da qualche giorno. Anche gli altri servizi della biblioteca non si interrompono: già attivati il prestito libri in strada, l’assistenza per ricerca e studio, il prestito interbibliotecario, le visite virtuali on line del Museo della Battaglia.

Chi vuole ascoltare le storie che più gli piacciono é invitato a scrivere a biblioteca@comuneortona.ch.it oppure a contattare telefonicamente al numero 085 9067233.