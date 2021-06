Ortona si prepara alla stagione estiva 2021: ecco le novità

Allestite due passerelle per disabili all’ingresso delle spiagge libere del lido Riccio e ribassate le tariffe orarie dei parcheggi a pagamento

ORTONA – L’amministrazione comunale di Ortona ha allestito due passerelle per disabili sulle spiagge libere del Riccio e dei Saraceni e stabilito le nuove tariffe per i parcheggi a pagamento su tutto il territorio comunale

In queste settimane è stato completato un intervento che migliora la possibilità di fruizione delle spiagge libere della costa ortonese. Si tratta di due passerelle con piazzola all’ingresso delle spiagge libere del lido Riccio, in particolare nelle adiacenze dello stabilimento Teoma Beach e al lido Saraceni nei pressi dello stabilimento Acapulco, che permettono un più agevole accesso in spiaggia.

«Si tratta di due infrastrutture importanti a servizio delle spiagge libere e dei cittadini – commenta il Sindaco Leo Castiglione – che l’amministrazione ha voluto inserire come opere per migliorare l’offerta turistica del nostro territorio. Una passerella con piazzola in legno che ogni anno potrà essere collocata a servizio di chi ha difficoltà motoria. A questo si aggiunge anche il servizio di una speciale carrozzina per la mobilità in spiaggia che sarà messa a disposizione dalla cooperativa che svolge il servizio di salvamento in spiaggia. Una novità per le spiagge ortonesi che si qualificano sempre più per l’offerta delle strutture balneari e dei lidi più frequentati».

La giunta invece ha confermato le tariffe dei parcheggi a pagamento dello scorso anno con la riduzione sostanziale del costo orario sia per il centro urbano che per le località turistiche. Dal prossimo 15 giugno e fino al 15 settembre è previsto su tutti i parcheggi a pagamento del territorio comunale il costo orario di 30 centesimi invece degli attuali 50 centesimi. Per i parcheggi nei lidi è prevista anche una tariffa per l’intera giornata di tre euro, dalle 8 alle 20, e la possibilità di abbonamenti settimanali 15 euro, di quindici giorni 33 euro e di un mese 72 euro.

«Il provvedimento che la giunta ha adottato – sottolinea l’assessore al bilancio Marcello Di Bartolomeo – ricalca quello dello scorso anno e viene anticipato a metà giugno con l’obiettivo di favorire la ripartenza delle attività economiche e produttive del territorio e in particolare l’economia legata al turismo. Un impegno importante dell’amministrazione che produrrà una previsione di minori entrate di circa 70mila euro e comunque sarà assicurato l’equilibrio di bilancio con apposita variazione di esercizio. Tutto ciò a testimoniare della solidità finanziaria delle casse comunali».