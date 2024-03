Ortona, il Pink Panel fa visita alla sede di VinCo (Vino Cooperativo)

Obiettivo quello di approfondire la conoscenza del progetto incentrato sulla valorizzazione della filiera e sul tasso tecnologico

ORTONA – Il Pink Panel, gruppo abruzzese di donne wine lovers e foodies, ha visitato la sede di VinCo (Vino Cooperativo), in Contrada Cucullo, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza di questo lungimirante progetto incentrato sia sulla valorizzazione della filiera produttiva regionale, sia sull’alto tasso tecnologico. Gli spumanti made in Abruzzo rispecchiano i valori territoriali promuovendo la produzione e imbottigliamento in regione, l’uso di vitigni autoctoni e la denominazione Trabocco Abruzzo Doc.

VinCo propone i monovarietali extra dry Pecorino, Passerina e Rosé, e la Cuveé brut Venere Bio, da Cococciola (in prevalenza, 87%) e Pecorino. A breve una new entry dal fascino ancestrale.

Tutta la linea esprime un approccio improntato all’amplificazione della piacevolezza di beva, con una marcata freschezza, note olfattive vivide fruttate e floreali e, come filo conduttore, un perlage sottile e continuo che scandisce il sorso sapido e carezzevole. Il profilo organolettico si presta ad abbinamenti versatili e moderni. Hanno accompagnato il Pink Panel nella visita dello stabilimento e durante il percorso degustativo Simona D’Alicarnasso, area Comunicazione e Marketing, e il rinomato enologo Lino Olivastri.

L’anima “spumeggiante” racchiusa in Trabocco Abruzzo Doc si ricollega con il simbolo della costa adriatica: il trabocco, l’antica macchina da pesca, oggi tutelata come patrimonio monumentale nella Costa dei Trabocchi.

Le cantine associate a VinCo sono: Cantina sociale di Ari (Ari), Coltivatori Diretti (Tollo), Eredi Legonziano (Lanciano), San Michele Arcangelo (Vasto), San Nicola (Pollutri), Sannitica (Canosa Sannita), San Zefferino (Caldari, Ortona), Sincarpa (Torrevecchia Teatina), Villamagna (Villamagna), Citra Vini (Ortona). I vitigni adoperati sono Montepulciano, Trebbiano, Pecorino, Passerina, Cococciola e Montonico coltivati dai circa 4000 soci vignaioli sugli oltre 7500 ettari di vigneti in provincia di Chieti.

A questa sessione del Pink Panel, in cui i vini sono stati accompagnati da ottimi prodotti gastronomici, hanno preso parte: Jenny Viant Gómez, giornalista fondatrice del Pink Panel, Sandra Pantalone, Enca Polidoro, Norma Claudia Torrieri, Anna Solini, Valentina Marchigiano, Iolanda Civitarese, Simona Di Nicola e Luisa Avallone.