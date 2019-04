Ortona, guida sicura per studenti: iniziativa per le scuole

ORTONA – Lunedì 8 e martedì 9 aprile presso il Circuito Internazionale d’Abruzzo Ortona si svolgerà l’evento “Guida sicura per studenti” a cura dell’Automobile Club Pescara – ACI. Una due giorni per gli studenti delle quinte classi degli Istituti scolastici secondari di Pescara (Michetti e Acerbo) con lezioni teoriche e pratiche.

Queste le parole del presidente dell’Automobile Club Pescara, Giampiero Sartorelli che descrive così l’iniziativa: “É una iniziativa ormai classica che proponiamo ogni anno a favore degli studenti neopatentati, affinché attraverso lezioni teoriche a pratiche possano esercitarsi in pista, cioè in tutta sicurezza, e prepararsi così ai pericoli che troveranno poi sulle strade di ogni giorno. Le lezioni saranno tenute da ex istruttori della Polizia Stradale, che hanno creato l’associazione Abruzzo Service e Sicurezza Stradale. Incrementiamo il numero degli studenti ogni anno e siamo certi che attraverso iniziative di questo genere si possano dare insegnamenti concreti a chi spesso e volentieri non è in grado di sapersi districare tra i più comuni pericoli della strada”.