Ortona, Città d’Arte: il programma del Festival Musicale

In programma dal 30 maggio al 2 giugno la rassegna di appuntamenti musicali che si terranno presso nell’Auditorium del Polo “Eden” e nel Teatro Comunale “F.P. Tosti”

ORTONA – Da quest’anno, il concorso musicale dedicato ad Ortona, città natale di grandi personalità artistiche, diventa Festival Musicale “Ortona, Città d’Arte” una rassegna di appuntamenti musicali che si terranno dal 30 maggio al 2 giugno nell’Auditorium del Polo “Eden” e nel Teatro Comunale “F.P. Tosti”. La manifestazione principale sarà il 2° Concorso Musicale Nazionale “Ortona, Città d’Arte”, organizzato dal Comune di Ortona insieme al Lions Club di Ortona (Distretto 108A), in collaborazione con l’Istituto Nazionale Tostiano e l’Associazione “Ars Musica”.

Una competizione per la quale sono attesi ad Ortona centinaia di giovani studenti di musica e interpreti provenienti da tutta Italia, nel nome di illustri personaggi che hanno reso famosa Ortona come luogo artistico privilegiato nel mondo: Francesco Paolo Tosti, Guido Albanese, Luigi ed Alessandro Dommarco, Michele e Tommaso Cascella, Tommaso Colonnello, Beniamino De Ritis e Giovanni Nenna. A questi si aggiungono nomi più recenti quali Tommaso Caraceni, già presidente e cofondatore dell’Istituto Nazionale Tostiano insieme al musicologo Francesco Sanvitale, al quale è dedicato un premio speciale per interpreti vocali di canto lirico o da camera.

Il concorso vedrà la partecipazione di studenti di Istituti Comprensivi (dall’Infanzia alla Scuola Secondaria di I Grado), Licei Musicali e Istituti Secondari di II Grado, Conservatori e Istituti Superiori di Studi Musicali, Scuole Civiche Musicali, Scuole Private di Musica, Associazioni Musicali, e si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno 2019, con le audizioni dei concorrenti nell’Auditorium del Polo “Eden” e due concerti finali: il 1° giugno alle 21.00 per il Premio Speciale “Francesco Sanvitale”, e il 2 giugno alle 18.00 per tutte le altre sezioni, entrambi nel Teatro Comunale “F.P. Tosti”. Sono previsti numerosi premi consistenti in medaglie, diplomi e borse di studio offerti dal “Lions Club di Ortona” ai vincitori assoluti delle varie sezioni e categorie.

Nel concerto finale del 2 giugno il Sindaco Leo Castiglione consegnerà al vincitore assoluto della competizione il Trofeo “Ortona, Città d’Arte”, comprensivo di un concerto-premio nella stagione musicale della città. La giuria del concorso sarà presieduta dal M° Piero Di Egidio, docente titolare di pianoforte principale nel Conservatorio di Bari e raffinato interprete pianistico. Gli altri membri della giuria saranno: il M° Sandra Buongrazio, il M° Manuela Formichella e il M° Marco Ciccone, tutti docenti del Conservatorio di Pescara; il M° Maurizio Torelli del Conservatorio di Fermo e direttore dell’Istituto Nazionale Tostiano; il M° Gabriele Semplicino del Conservatorio di L’Aquila.

PROGRAMMA

Ad aprire il Festival Musicale “Ortona, Città d’Arte” il recital pianistico del M° Piero Di Egidio, presidente della giuria del concorso, che giovedì 30 maggio alle 20.45, nell’Auditorium del Polo “Eden”, eseguirà pagine significative del Romanticismo musicale con opere di Chopin, Liszt e Brahms.

Oltre alle già citate finali del concorso, il 2 giugno alle 11.45, nel Teatro Comunale “F.P. Tosti”, si terrà un Concerto-Aperitivo per la Festa della Repubblica, con la partecipazione dell’Orchestra Giovanile di Fiati “C. Monteverdi” di Ripa Teatina, diretta dal M° Fausto Esposito e vincitrice del Trofeo “Ortona, Città d’Arte” dello scorso anno.

L’aperitivo al termine del concerto sarà offerto dall’azienda Codice CITRA. Tutti i concerti sono ad ingresso libero. Direttore Artistico del festival e del concorso il M° Mauro D’Alfonso, coadiuvato dal M° Roberto Rupo, responsabile artistico della sezione speciale Premio “Francesco Sanvitale”, e dal M° Rosanna Meletti, che ne curano gli aspetti organizzativi insieme all’Ing. Arturo Iurisci del Lions Club di Ortona.

Giovedì 30 maggio 2019 ore 20.45 – Piero Di Egidio – Recital pianistico di apertura del Concorso

31 maggio / 1-2 giugno 2019 – 2° Concorso Musicale Nazionale “Ortona Città d’Arte”

Sabato 1 giugno 2019 ore 21 – Premio Speciale “Francesco Sanvitale” – Concerto finale e premiazione

Domenica 2 giugno 2019 ore 11.45 – Concerto-aperitivo per la Festa della Repubblica con l’Orchestra Giovanile di Fiati “C. Monteverdi” – Fausto Esposito (direttore)

Domenica 2 giugno 2019 ore 18.30 – 2° Concorso Musicale Nazionale “Ortona, Città d’Arte”. Concerto fianle e premiazione

INFO SU REGOLAMENTO CONCORSO

È possibile visionare il regolamento completo del concorso ed iscriversi entro il 25 maggio 2019, esclusivamente online sul sito istituzionale dei Lions: www.lionsclubortona.it