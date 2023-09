L’avviso é finalizzato a quantificare il fabbisogno finanziario e il numero dei potenziali beneficiari. Scadenza: 13 ottobre

ORTONA – È stato pubblicato dall’ufficio politiche della casa del Comune di Ortona l’avviso esplorativo per le richieste di fondi legate al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Le domande corredate di documentazione dovranno essere inviate entro il 13 ottobre presso l’ufficio protocollo o all’indirizzo pec del Comune o attraverso la sezione istanze online del sito comunale. L’avviso è finalizzato a quantificare il fabbisogno finanziario e il numero dei potenziali beneficiari del contributo volto ad integrare il pagamento dei canoni di locazione da parte dei conduttori, per immobili locati esclusivamente per l’uso abitativo, nel corso dell’anno 2022. Requisito indispensabile per l’accesso ai contributi è il possesso della documentazione attestante la regolare registrazione del contratto di locazione. Il contributo assegnato dal Ministero al Comune sarà poi assegnato, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 07/06/1999, sulla base di un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione rispetto al reddito dell’intero nucleo familiare.