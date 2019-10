14° Orti d’Oro, consegna di un terreno a 54 pensionati

PESCARA – Alle ore 11 di domani, mercoledì 16 ottobre, in via Fosso Cavone a Pescara (imboccare da via Tirino sotto il cavalcavia, prima di Fontanelle) si svolgerà la consegna annuale degli “Orti d’oro” da parte dell’Associazione “Domenico Allegrino” Onlus.

L’iniziativa, giunta al 14° anno, prevede la consegna di un terreno a 54 ortolani, dai 65 anni in su, con la distribuzione dei semi da coltivare e il punto sull’anno appena concluso e sulle iniziative da portare avanti per il 2020.

Ospiti della cerimonia saranno alcuni centenari di Pescara e anziani arrivati alla quinta età, che porteranno una testimonianza di longevità attiva e di uno stile di vita all’insegna del benessere.