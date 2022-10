Ordinanza Chocofestival 2022 a Chieti e mercato del venerdì

L’assessore Pantalone: “Operativi per i primi novembre, sicuramente con il Chocofestival il passaggio sarà effettuato”

CHIETI – Diventerà operativo a brevissimo lo spostamento del mercato settimanale del venerdì da Corso Marrucino a piazza Trento e Trieste, viale IV Novembre e via Spaventa, intanto c’è l’ordinanza per il Chocofestival.

“Siamo particolarmente avanti con le procedure che porteranno allo spostamento condiviso del mercato settimanale su piazza della Trinità, via Spaventa e via IV Novembre – afferma l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – Tale piccola rivoluzione, condivisa sui tavoli d hoc con la categoria e costruita insieme agli operatori stessi del mercato, diventerà operativa a breve. Con gli uffici stiamo lavorando perché accada entro fine mese, al più tardi ai primi di novembre, tuttavia, sicuramente sarà operativa in occasione del Chocofestival, nel fine settimana dell’11 novembre, in virtù dell’ordinanza che abbiamo predisposto sin da ora.

Si tratta di un passaggio importante perché risolve tante problematiche legate allo svolgimento del mercato in centro e per sicurezza, viabilità e organizzazione del mercato stesso è più funzionale sia alle vendite e sia al controllo e transito da parte delle forze dell’ordine e dei mezzi del soccorso. Sicuramente è una scelta che va costruita passo dopo passo insieme alla categoria, affinché non si ripetano i tentativi infruttuosi avuti negli ultimi dieci anni, ma che noi siamo pronti a fare. Stiamo lavorando, come detto più volte, perché ciò avvenga al più presto possibile e perché lo spostamento sia metabolizzato al meglio, in modo da passare da sperimentale a effettivo subito”.