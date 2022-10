Chieti, segnaletica stradale: interventi per la sicurezza

Diversi gli interventi sulla città per rendere più sicura la viabilità e ripristinare i segnali stradali. Rispoli: “Lavoro in sinergia fra Lavori Pubblici e Polizia Municipale”

CHIETI – “Sono ripresi a ritmo serrato i lavori di potenziamento e adeguamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale su tutto il territorio cittadino, un lavoro condiviso con la Polizia Municipale e l’Ufficio traffico, perché l’azione sia mirata e il più capillare possibile”, annuncia l’assessore a Mobilità, Viabilità e Lavori pubblici, Stefano Rispoli.

“La segnaletica stradale necessita di interventi costanti, in questi giorni, con le disponibilità del Bilancio, stiamo cercando di eliminare varie criticità e di venire incontro alle esigenze dei cittadini – riprende l’assessore – Un lavoro che mira innanzitutto ad assicurare le utenze deboli, un fine che anima tutta l’azione che compiamo come Ufficio Lavori pubblici sulle barriere architettoniche, ma condiviso anche con la comandante della Polizia Municipale Donatella Di Giovanni, sul fronte più legato all’accessibilità, perché la mobilità oltre che sicura sia inclusiva il più possibile. La tabella di marcia è strettissima, in questi giorni si è provveduto a completare i lavori relativi al parcheggio di Santa Maria, recependo le istanze dei commercianti, alcuni stalli di sosta sono ora regolamentati a disco orario, per garantire il ricambio e più possibilità per tutti.

La squadra operativa con il vicecomandante Fabio Primiterra, sta provvedendo all’apposizione di paletti via Silvino Olivieri e via Nicolodi, per evitare la sosta sul marciapiede, nonché per il ripristino segnaletica danneggiata. Cosa che accade in Via Pescara sia con parcheggi carico e scarico che con stalli dedicati ai disabili, potenziati e rivitalizzati anche nel centro storico e davanti al Comune. Segnaletica e interventi per la messa in sicurezza del traffico anche alla scuola del Tricalle, in via Grifone, Viale Europa, via Falco e via Picena, nonché in strada Fosso Paradiso. Tanti anche i ripristini dei cartelli stradali, danneggiati da incidenti, per lo più, oppure da atti vandalici in via Colonnetta, viale Unità d’Italia, via Paolucci, via Cerritelli, via De Litio e via Mater Domini”.