“Orange Cup 2021”, buoni risultati per gli atleti dell’Asd Rosetana Nuoto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – L’Amministrazione comunale rosetana ci tiene a complimentarsi con gli atleti dell’Asd Rosetana Nuoto per gli ottimi risultati raggiunti alla “Orange Cup 2021”, manifestazione internazionale di nuoto per il salvamento, tenutasi ad Amersfoort in Olanda nei giorni scorsi.

La compagine rosetana si è ben distinta in tutte le categorie nelle quali erano in gara i suoi atleti, ma tra le varie prove spiccano quelle di Giulia Piovani (atleta in forza alle Rane Rosse) che ha vinto una Medaglia d’Oro nella gara 100 manichino con pinne e ha centrato un quarto posto nel 100 Torpedo e quelle di Alessandro De Vincentiis, Franco Di Simone e Sara Mongia nel 100 manichino con pinne.

Questo l’elenco dei partecipanti dell’Asd Rosetana Nuoto alla “Orange Cup 2021”: Giulia Piovani, Franco Di Simone, Sara Mongia, Alessandro De Vincentiis, Gianmarco Pavone, Paolo Ferragosto, Nicolò Iaconi, Emanuele Delli Passeri e Daniele Di Silvestre. Con loro i tecnici Martina Iacovoni e Dino Celommi.

“Da parte dell’Amministrazione e dell’intera comunità rosetana va un enorme plauso ai nostri ragazzi che si sono distinti in una manifestazione internazionale di grande prestigio nel nuoto per il salvamento portando in alto il nome di Roseto degli Abruzzi e i colori della proprio società” dichiarano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore con delega allo Sport Lorena Mastrilli.