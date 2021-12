Collecorvino è Città dell’Olio, 23° comune abruzzese a entrare nella rete

Il Coordinatore regionale, Emanuele Faieta: “Abruzzo in crescita nella rete dei territori olivetati italiani”

COLLECORVINO – L’Abruzzo festeggia l’ingresso del Comune di Collecorvino in provincia di Pescara nell’Associazione nazionale Città dell’Olio. Salgono a 23 i Comuni abruzzesi che fanno parte della rete che raccoglie 400 enti pubblici impegnati nella promozione dell’olio extravergine di oliva e nella valorizzazione del patrimonio olivicolo italiano, con più di 25 anni di attività alle spalle.

“Ringrazio il sindaco di Elice Paolo D’Amico per l’attenzione che ha dimostrato verso l’olivicoltura del proprio territorio. Fare rete con le altre Città dell’Olio permette agli olivicoltori e gli operatori turistici abruzzesi di avere nuove opportunità di visibilità, attraverso la partecipazione alle tante iniziative che, come Associazione, mettiamo in campo per promuovere le nostre eccellenze ma anche e soprattutto il turismo dell’olio. Faccio i complimenti al coordinatore Emanuele Faieta e al membro di Giunta Carmine Salce per l’impegno che mettono nel coinvolgere i soci nelle nostre progettualità” ha dichiarato Michele Sonnessa, presidente delle Città dell’Olio.

“Siamo orgogliosi delle nostre Città dell’Olio che hanno un ruolo sempre più attivo e di guida nella promozione dell’olivicoltura locale – ha dichiarato Emanuele Faieta Coordinatore regionale delle Città dell’Olio abruzzesi – crediamo nelle potenzialità del costruire alleanze e strategie comuni e nel valore delle nostre eccellenze”.

“Continueremo a lavorare insieme per la qualificazione dell’offerta turistica legata all’olio. Abbiamo tutte le carte in regola per fare la differenza con i nostri oli EVO” ha commentato Carmine Salce, membro di Giunta delle Città dell’Olio.