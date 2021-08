A Francavilla al mare va in scena “Open Lo Spettacolo”: ecco quando

I Guastafeste porteranno in scena lo spettacolo il 3 agosto presso il TikiTaka Village a Francavilla al mare

FRANCAVILLA AL MARE – Martedì 3 agosto alle ore 21.30 a Francavilla al Mare (CH) presso il TikiTaka Village, Contrada Valle Anzuca snc, l’Associazione Culturale I Guastafeste porta in scena: “Open Lo Spettacolo”.

“Open Lo Spettacolo” è una rappresentazione innovativa e sperimentale: il teatro e il tennis si incontrano e si uniscono sui campi da tennis.

L’attore/tennista Marco Valeri e i musicisti Giancarlo “Inobeat” Tiboni e Stefano “Gas” Valeri, nello scenario a cielo aperto del campo di gioco, mettono in scena il bestseller tennistico più famoso al mondo: “Open”, la biografia del grande tennista Andrè Agassi.

Novanta minuti senza sosta, scanditi dai ritmi musicali e dall’interpretazione teatrale, che è il vero motore trascinante della rappresentazione.

Durante lo spettacolo il pubblico entra nei confini sportivi del campo da tennis per iniziare la sfida, una corsa con poche pause e molte rincorse, perché “Open Lo Spettacolo” parla di tennis, o meglio parla di noi, di tutti noi.

Parla del coraggio e di come ognuno dovrebbe rivendicare il proprio diritto di scegliere, di vivere, di perseguire quel coraggio, di non tradire la propria natura e di come e perché trovare ispirazione.

Per prenotare il proprio posto e scendere in campo è possibile contattare il 347.5810807 – 328.5943272